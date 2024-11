Le chant des oiseaux, un indicateur de la santé des forêts au Kenya

Grâce à la bioacoustique, les chercheurs du Kenya utilisent le chant des oiseaux pour surveiller la biodiversité et l’état des écosystèmes, une avancée cruciale pour la conservation de la nature.

Une technologie de pointe pour surveiller la biodiversité

Les chercheurs du Centre de science des données et d’intelligence artificielle de l’Université Dedan Kimathi ont mis au point des dispositifs bioacoustiques sophistiqués capables d’enregistrer les sons environnants dans les forêts. Ces appareils sont équipés de microphones sensibles capables de capter non seulement les chants des oiseaux, mais aussi le bruissement des feuilles, le bourdonnement des insectes ou même les bruits de véhicules et d’avions. Ces enregistrements sont stockés dans une mémoire et analysés pour en extraire des spectrogrammes, permettant de suivre les changements écologiques de manière continue.

Le dispositif est programmé pour fonctionner à des moments spécifiques, entre 5 h et 10 h du matin et entre 17h et 19h en soirée, lorsque les conditions environnementales sont les plus favorables pour l’activité des oiseaux. Cette approche permet de maximiser la collecte de données durant ces fenêtres horaires, offrant ainsi des informations plus riches sur la biodiversité locale.

L’un des aspects clés de ces dispositifs est leur autonomie : ils fonctionnent à l’énergie solaire, ce qui permet une surveillance durable et à long terme sans nécessiter de ressources supplémentaires. Cela rend cette technologie particulièrement adaptée pour les zones éloignées ou difficiles d’accès, garantissant une continuité de la collecte de données pour suivre l’évolution des écosystèmes sur plusieurs années.

Les oiseaux : des sentinelles de la santé des écosystèmes forestiers

Les oiseaux jouent un rôle central dans l’évaluation de la santé des écosystèmes forestiers. En raison de leur sensibilité aux variations climatiques et à la qualité de leur habitat, leur présence ou leur absence peut révéler des informations cruciales sur l’état général de la forêt. Certaines espèces d’oiseaux, dites « indicateurs », sont particulièrement sensibles aux altérations de leur environnement, et leur disparition peut être un signe avant-coureur de la dégradation de l’écosystème.

L’un des objectifs principaux du projet est de suivre l’évolution des populations d’oiseaux dans les forêts kényanes. Les enregistrements acoustiques captent non seulement les chants des espèces présentes, mais permettent aussi de détecter les changements au fil du temps. Ces données sont analysées pour identifier les tendances : une diminution du nombre d’oiseaux ou une modification de leur répartition géographique peuvent signaler des menaces potentielles, comme la déforestation ou la pollution.

Ces informations sont essentielles pour orienter les efforts de conservation. Par exemple, en observant la présence d’espèces vulnérables ou en voie de disparition, les chercheurs peuvent déterminer quelles zones nécessitent des interventions urgentes. Les données collectées peuvent également être utilisées pour proposer des politiques publiques et des stratégies de gestion durable des ressources naturelles afin de préserver les habitats des oiseaux et, plus largement, la biodiversité.

Un modèle de conservation reproductible à l’échelle mondiale

Le projet Kenya Bird Map, qui cartographie la répartition des espèces d’oiseaux à travers le pays, constitue un outil précieux pour comprendre l’impact des changements environnementaux sur les oiseaux. En analysant les données du projet bioacoustique en parallèle, les chercheurs peuvent suivre les mouvements migratoires des oiseaux et comprendre mieux comment les espèces réagissent aux modifications de leur habitat causées par l’urbanisation, les changements climatiques et d’autres pressions humaines.

Les données collectées et analysées par les chercheurs ne se limitent pas à un simple inventaire des espèces présentes : elles sont aussi utilisées pour établir des profils écologiques complets de chaque région étudiée. Ces profils permettent d’évaluer l’impact des activités humaines, de planifier des initiatives de conservation et d’évaluer l’efficacité des politiques environnementales en place.

Ce projet innovant pourrait servir de modèle à d’autres pays confrontés à la perte de biodiversité. La technologie utilisée et la méthodologie mise en place peuvent être adaptées à d’autres zones géographiques et permettre à d’autres chercheurs de suivre la santé des écosystèmes dans des contextes variés. En offrant une solution pratique et durable pour la surveillance de la faune, le projet bioacoustique du Kenya pourrait bien inspirer des initiatives similaires à l’échelle mondiale, contribuant à une meilleure gestion des ressources naturelles et à la préservation des écosystèmes.

