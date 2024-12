Ademola Lookman sacré Ballon d’Or Africain 2024 ! 

Lundi soir, au somptueux Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech, Ademola Lookman a été couronné Ballon d’Or Africain 2024 lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards. L’attaquant nigérian, qui évolue à l’Atalanta, a triomphé dans une catégorie où la concurrence était particulièrement féroce

Une année exceptionnelle pour Ademola Lookman

Le choix du jury s’est appuyé sur une année exceptionnelle pour Lookman. À 27 ans, le joueur a brillé sur tous les fronts, guidant le Nigéria jusqu’en finale de la CAN grâce à trois buts décisifs. Mais c’est en club que l’attaquant a marqué l’histoire. Il a remporté la Ligue Europa avec l’Atalanta, inscrivant un triplé mémorable en finale contre le Bayer Leverkusen. Une performance qui le hisse dans le panthéon des joueurs ayant réalisé cet exploit en finale européenne.

Lookman a également été déterminant en Série A, contribuant à une saison remarquable pour son équipe et atteignant la finale de la Coppa Italia. Cette régularité et ces succès lui ont permis de surpasser des concurrents de taille comme Serhou Guirassy, deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec Stuttgart, et Achraf Hakimi, pilier du PSG et acteur clé du doublé coupe-championnat parisien.

Une récompense bien méritée

Sur la scène du Palais des Congrès, Ademola Lookman n’a pas caché son émotion

: « Je veux remercier tout le monde pour leur support et l’amour qu’ils m’ont donné. Je remercie ma famille et ma nation qui m’a reconnu comme le meilleur joueur d’Afrique. C’est un honneur incroyable. »

Les critères pour ce prix incluent les performances individuelles et collectives, l’impact en sélection nationale, le fair-play, la constance et l’élégance de jeu. Lookman a su se démarquer par sa polyvalence et son leadership sur le terrain.

Un vote transparent et rigoureux

Le processus de sélection pour le Ballon d’Or Africain est strictement encadré. Les votes proviennent d’un panel de journalistes, de capitaines et de sélectionneurs des 54 fédérations membres de la CAF. Chaque votant attribue des points à cinq joueurs, le premier recevant 5 points, et ainsi de suite. Ademola Lookman s’est imposé en tête, devançant ses rivaux grâce à une performance globale remarquable.

Une lignée prestigieuse

Avec ce sacre, Ademola Lookman entre dans l’histoire du football africain, succédant à des légendes comme Victor Osimhen, Sadio Mané, et bien d’autres avant eux. Ce trophée souligne une année marquée par la réussite et place Lookman comme l’un des joueurs les plus influents du continent.

Le football africain célèbre ainsi une nouvelle étoile, portée par le talent, la détermination et l’amour du jeu. Félicitations, Ademola Lookman !

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires