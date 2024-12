Économie : l’urgence pour François Bayrou 

Face à des prévisions de croissance moroses pour 2025, François Bayrou, en pleine composition de son gouvernement, est sous pression pour stabiliser une économie française en crise.

Économie française en légère crise

La situation économique française s’assombrit à mesure que 2025 approche. Selon les dernières prévisions de l’Insee, la croissance du PIB plafonnera à 0,2 % au premier semestre, avec une stagnation prévue pour la fin de 2024. Une reprise fragile pourrait émerger grâce à une légère hausse de la consommation, mais celle-ci dépend d’un regain de confiance des ménages et des entreprises, actuellement en berne.

Ce pessimisme s’inscrit dans un contexte politique incertain, où l’absence d’un budget validé accentue la dégradation du climat des affaires. Les ménages, eux aussi, semblent affectés par cette morosité ambiante. L’Insee anticipe même une destruction nette de postes salariés dans le secteur privé d’ici mi-2025, tandis que l’emploi dans le secteur public ralentira.

Cette situation ne fait qu’ajouter à la pression sur François Bayrou, qui peine à finaliser son gouvernement dans un climat déjà tendu. Après la dégradation de la note financière de la France par Moody’s et les alertes de la Banque de France, cet avertissement de l’Insee s’apparente à un cri d’urgence.

Un front syndicat-patronat inédit

Fait rare, syndicats et patronat ont uni leurs voix pour alerter sur l’urgence de la situation. Dans une déclaration commune, le Medef, la CPME, l’U2P et plusieurs syndicats de travailleurs, à l’exception de la CGT, appellent à un retour rapide à la stabilité politique. Cyril Chabanier (CFTC) et François Asselin (CPME), invités sur franceinfo, ont insisté sur la nécessité de responsabilité des décideurs pour éviter une crise économique et sociale majeure.

Un exemple criant d’urgence est l’accord sur l’Assurance-chômage, qui doit être validé d’ici le 20 décembre. Sans cette approbation, l’indemnisation des demandeurs d’emploi à partir de janvier 2025 serait compromise, accentuant une situation sociale déjà précaire.

Une montagne à gravir

François Bayrou avait comparé sa mission à l’ascension d’un Himalaya. Les récents chiffres économiques et la pression politique rendent cette métaphore plus réelle que jamais. Pour redonner de la visibilité et de la confiance, le futur gouvernement devra agir vite et fort pour éviter que cette crise économique ne se transforme en un gouffre social.

