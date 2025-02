RDC : le M23 s’empare de Bukavu

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est de nouveau le théâtre d’une crise majeure. Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de Bukavu, la deuxième plus grande ville de la région, exacerbant les tensions et les préoccupations internationales.

Contexte et progression du M23 vers Bukavu

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe rebelle principalement composé de Tutsis congolais. Formé en 2012, il reproche au gouvernement de la RDC de ne pas avoir respecté un accord signé en 2009, qui prévoyait l’intégration de ses combattants dans l’armée nationale et la protection des communautés minoritaires. Des rapports internationaux, notamment des Nations unies, accusent le Rwanda de soutenir activement le M23 en lui fournissant des armes et un appui logistique, bien que Kigali nie ces allégations.

Après la capture de Goma en janvier 2025, le M23 a rapidement progressé vers le sud. Le 14 février, les rebelles ont pris le contrôle de l’aéroport de Kavumu, situé à environ 30 kilomètres de Bukavu, avant d’entrer dans la ville le lendemain. Cette avancée fulgurante a été facilitée par une résistance minimale des forces gouvernementales, qui se sont repliées face à l’offensive.

L’entrée du M23 à Bukavu a semé la panique parmi les habitants. Des tirs sporadiques et des pillages ont été signalés, poussant de nombreux civils à fuir vers des zones plus sûres ou à se terrer chez eux. Les infrastructures locales, déjà fragiles, peinent à gérer l’afflux massif de déplacés internes, aggravant une situation humanitaire déjà critique.

Implications régionales et internationales

La prise de Bukavu a ravivé les tensions entre Kinshasa et Kigali. Le président congolais, Félix Tshisekedi, accuse le Rwanda de soutenir le M23 et de violer la souveraineté territoriale de la RDC. De son côté, le Rwanda affirme que ses actions visent à se défendre contre les milices hutues opérant depuis le territoire congolais. Ces accusations réciproques risquent de déstabiliser davantage la région des Grands Lacs.

La communauté internationale a réagi avec inquiétude à l’escalade du conflit. Des pays comme le Royaume-Uni et la France ont fermement condamné l’avancée du M23 et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le président français, Emmanuel Macron, a exigé le retrait immédiat des rebelles de Bukavu et de l’aéroport de Kavumu, tout en interpellant le Rwanda sur son rôle présumé dans le conflit.

Les combats ont entraîné le déplacement de plus de 350 000 personnes, exacerbant une crise humanitaire déjà sévère dans l’est de la RDC. Les agences humanitaires signalent des besoins urgents en nourriture, en abris et en soins médicaux pour les populations affectées. Les infrastructures locales sont débordées, et l’insécurité persistante entrave l’acheminement de l’aide humanitaire.

Perspectives d’avenir et efforts de résolution

Face à la détérioration de la situation, le président Tshisekedi a appelé à des sanctions internationales contre le Rwanda et le M23. Il exhorte également à une reprise du dialogue sous l’égide de l’Union africaine et des Nations unies pour parvenir à un cessez-le-feu durable et à une résolution politique du conflit.

Les organisations régionales, telles que la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), sont sollicitées pour jouer un rôle médiateur. Des sommets d’urgence sont prévus pour discuter des mesures à prendre afin de stabiliser la région et de prévenir une escalade supplémentaire du conflit.

La complexité du conflit, alimentée par des intérêts ethniques, politiques et économiques, rend la résolution de la crise particulièrement ardue. La présence de ressources minérales abondantes dans l’est de la RDC attise les convoitises et complique les efforts de paix. Une approche holistique, impliquant des réformes politiques, une meilleure gouvernance et une coopération régionale renforcée, est essentielle pour instaurer une paix durable dans la région.

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires