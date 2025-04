Soudan du Sud : le spectre du chaos pousse l’ONU à réagir

Face à l’aggravation des violences intercommunautaires et à l’instabilité persistante dans plusieurs régions du Soudan du Sud, l’ONU annonce un renforcement significatif de sa présence sur le terrain.

Une montée des tensions aux conséquences dramatiques

Le Soudan du Sud, jeune État indépendant depuis 2011, connaît une recrudescence inquiétante des violences intercommunautaires, notamment dans les États du Haut-Nil, d’Unity et de Jonglei. Les affrontements entre milices rivales, souvent alimentés par des tensions ethniques et des différends territoriaux, laissent derrière eux des villages détruits, des civils tués ou déplacés, et un tissu social de plus en plus effiloché.

Les populations locales, en majorité paysannes et éleveuses, sont les premières victimes de ces affrontements. Les attaques armées, les pillages et les exactions contre les civils se multiplient. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer, trouvant refuge dans des camps de fortune, où l’aide humanitaire peine à suivre. Les ONG signalent une détérioration rapide de l’accès à l’eau potable, aux soins et à la nourriture.

Malgré l’accord de paix signé en 2018 entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, le processus de réconciliation piétine. Les institutions peinent à fonctionner, les forces de sécurité sont fragmentées et souvent impliquées dans les violences elles-mêmes. Le pouvoir central semble incapable d’imposer son autorité dans les régions les plus touchées, accentuant le sentiment d’abandon des populations.

L’ONU renforce sa mission de paix sur le terrain

La Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) a annoncé le déploiement de renforts dans plusieurs zones à haut risque. Des troupes supplémentaires ont été envoyées à Renk, Malakal et à proximité de la frontière soudanaise, où des milliers de civils ont trouvé refuge. L’objectif est d’assurer la protection des populations et de prévenir de nouvelles attaques contre les camps de déplacés.

En plus du déploiement militaire, la MINUSS intensifie ses patrouilles mobiles et stationnaires dans les zones sensibles. Ces patrouilles visent à dissuader les groupes armés de perpétrer des violences, mais aussi à rassurer les populations civiles. Dans un contexte où la confiance envers les forces nationales est très faible, la présence visible des casques bleus reste souvent la seule garantie de sécurité.

L’ONU cherche également à renforcer son dialogue avec les autorités locales, les chefs communautaires et les représentants religieux pour apaiser les tensions. Des mécanismes d’alerte précoce et de médiation communautaire sont mis en place. La MINUSS rappelle qu’une paix durable ne pourra se construire sans un véritable processus de réconciliation à la base, impliquant les communautés elles-mêmes.

Un défi humanitaire et diplomatique de grande ampleur

Selon les dernières données de l’ONU, près de 9 millions de Sud-Soudanais — soit plus des deux tiers de la population — ont besoin d’une aide humanitaire. La situation est aggravée par les déplacements massifs, la faim, les maladies, et les effets du changement climatique. Les agences onusiennes, comme le PAM ou l’UNICEF, lancent des appels d’urgence pour obtenir des financements suffisants, jusqu’ici très insuffisants.

La détérioration de la situation au Soudan du Sud intervient alors que le pays voisin, le Soudan, est lui-même en guerre. Cette instabilité régionale complique la gestion des frontières et favorise la circulation d’armes et de miliciens entre les deux États. Des craintes émergent quant à une possible contagion des conflits et une déstabilisation plus large de l’Afrique de l’Est.

Si le renforcement de la MINUSS est salué par de nombreuses ONG, certains observateurs soulignent les limites d’une présence onusienne qui peine, depuis des années, à stabiliser durablement le pays. La paix ne pourra venir que d’un sursaut politique des élites sud-soudanaises, encore largement divisées. Pour l’heure, la MINUSS reste un bouclier fragile, mais vital, pour des millions de civils livrés à eux-mêmes.

