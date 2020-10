Les Panthères du Gabon laminées par le Bénin 2 à 0

Ads

En match amical, le 11 octobre à Lisbonne, les Panthères du Gabon ont perdu de manière écrasante face aux Ecureuils du Bénin. L’équipe de Patrice Neveu s’est courbée 2-0 face à celle de Michel Dessuyer

Privées de certains cadres, les Panthères ont démontré un jeu incohérent et inefficace qui pouvait inquiéter des Ecureuils solides et mieux organisées. Une première défaite et une leçon de Patrice Neveu pour un système d jeu brouillon à la tête de la sélection gabonaise.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Cébio Soukou (38e) et Steve Mounier (71e). Dans le camp des Ecureuils du Bénin, la confiance renait chez les joueurs de Michel Dessuyerpour l’avenir avec cette nouvelle victoire après celle de 2017.

Une défaite dans un match amical doit être pris au sérieux pour le Gabon. Car cette rencontre a servi à démontrer de quoi est capable Patrice Neveu pour expérimenter un système de jeu dans son équipe, il reste à se demander si cette défaite est la bienvenue pour booster le capital confiance dans le cadre des échéances à venir.

Le sélectionneur est appelé à tirer tous les enseignements de cette défaite pour les prochaines échéances de son équipe, notamment face à la Gambie, en novembre, pour les qualifications de Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022.

LIRE aussi: Gabon : Les Panthères dos au mur

