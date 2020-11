Can 2022 : Les Scorpions en tête du groupe D avec 7 points

Ads

Belle opération des Scorpions et mauvaise performance des Panthères du Gabon. Lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022, les Panthères se sont inclinées 2-1 face aux Scorpions, le 16 novembre à Banjul.

Avec leur victoire, les Scorpionssont en tête du Groupe D avec 7 points. En s’inclinant 2-1 face aux Scorpions, les Panthères ont raté une occasion en or de décrocher leur qualification pour la Can 2022 dès cette 4e journée des éliminatoires.

Sur une erreur d’Anthony Mfa Mezui, la Gambie va inscrire le premier but du match à la 49e minute par l’intermédiaire de Modou Barrow. Malgré un effort collectif et de nombreuses tentatives, les Gabonais ne parviendront pas à revenir au score.

Avec surprise, les Panthères vont concéder un second but sur un contre conclu par l’homme du match Modou Barrow à la (79e). Les Gabonais vont parvenir à réduire le score 10 minutes plus tard, sur une tête de Bruno Ecuele Manga.

Désormais, les hommes de Patrice Neveu sont appelés à batailler trop dur jusqu’à l’ultime journée pour espérer se rendre au Cameroun.

