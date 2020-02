Togo : « Je suis le président de la République démocratiquement élu » (Agbéyomé Kodjo)

Agbéyomé Kodjo se considère comme le nouveau président élu du Togo.

Selon la Commission électorale, Agbéyomé Kodjo est arrivé deuxième position avec 18,37% derrière le président sortant Faure Gnassingbé réélu dès le premier tour avec 72,36% des voix avec un taux de participation est de 76,63%.

Mais il conteste ces résultats. Et il l’a fait savoir en ces termes : « Sur l’ensemble du territoire national, les électrices et électeurs ont voté massivement en ma faveur. Au regard des résultats que nous avons compilés à travers les procès-verbaux en notre possession, nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour, avec un score oscillant entre 57% et 61%. À l’instant même, je suis le président de la République démocratiquement élu et je m’engage à former un gouvernement inclusif dès les premiers jours».

Il a félicité « Faure Gnassingbé, qui devient le premier ancien président de la République vivant dans l’Histoire ». Il l’a par ailleurs exhorté « à un sursaut patriotique afin que le transfert du pouvoir puisse se faire dans les règles de l’art et de manière pacifique ».

A noter que ce 25 février 2020, l’opposant et son soutien Mgr Philippe Kpodzro, Gabriel Agbéyomé Kodjo ont appelé les Togolais à manifester dans les rues le 29 février 2020.

Le gouvernement togolais, pour sa part, a prévenu que organisateurs de manifestations non pacifiques devraient s’attendre à en subir les conséquences.

