Au cœur des controverses qui entourent les opérations militaires israéliennes au Moyen-Orient se trouve une question de plus en plus discutée par les experts militaires et les juristes internationaux : le rôle des technologies d’analyse de données et d’intelligence artificielle dans la sélection des cibles. Plusieurs enquêtes journalistiques et analyses stratégiques indiquent que l’armée israélienne exploite des plateformes d’analyse avancée comparables à celles développées par la société américaine Palantir Technologies pour accélérer le traitement du renseignement et identifier des objectifs militaires potentiels.

Cette évolution marque une transformation profonde de la guerre moderne : la guerre algorithmique, dans laquelle des volumes gigantesques de données sont analysés par des systèmes informatiques afin de produire des listes de cibles.

Une guerre pilotée par la donnée

Les logiciels développés par Palantir Technologies sont conçus pour agréger et analyser d’immenses quantités d’informations provenant de multiples sources : images satellites, interceptions de communications, données de surveillance, bases de données sécuritaires et renseignements humains.

Ces plateformes permettent ensuite de cartographier des réseaux de relations, d’identifier des comportements suspects et de suggérer des objectifs potentiels aux analystes militaires.

L’armée israélienne, notamment à travers les services de renseignement de la Israel Defense Forces, a été identifiée comme l’un des acteurs utilisant des technologies d’analyse avancées pour accélérer son cycle de ciblage.

Concrètement, ces outils permettent de passer d’une analyse manuelle de quelques dossiers à des milliers de profils analysés simultanément, générant des listes de personnes ou de lieux considérés comme des objectifs potentiels.

Gaza : le laboratoire controversé de la guerre algorithmique

L’utilisation de ces technologies a particulièrement attiré l’attention lors des opérations militaires menées dans la Gaza Strip.

Dans ce territoire extrêmement densément peuplé, les bombardements et frappes ciblées ont provoqué un nombre très élevé de victimes civiles, ce qui a déclenché une vague d’accusations internationales. Des organisations humanitaires, des chercheurs et plusieurs responsables politiques affirment que l’ampleur des destructions et des pertes humaines pourrait relever de crimes internationaux graves.

Certains juristes vont plus loin et évoquent la possibilité d’un génocide, une accusation extrêmement lourde qui fait aujourd’hui l’objet de procédures et d’examens devant les juridictions internationales.

Les critiques affirment que l’automatisation partielle du processus de ciblage a contribué à accélérer la cadence des frappes, réduisant le temps d’analyse humaine et augmentant le risque d’erreurs ou de frappes dans des zones civiles.

Plusieurs enquêtes ont également souligné que ces systèmes peuvent générer un grand nombre de cibles en s’appuyant sur des corrélations statistiques, ce qui pose une question fondamentale : un algorithme peut-il réellement distinguer un combattant d’un civil dans un environnement urbain dense ?

L’extension du ciblage vers d’autres fronts

Aujourd’hui, ces technologies seraient encore utilisées pour surveiller et analyser d’autres zones considérées comme hostiles par Israël.

Parmi elles figure la banlieue sud de Beyrouth, bastion stratégique du Hezbollah et zone particulièrement surveillée par les services de renseignement israéliens. Cette région, souvent appelée la Dahiyeh, est régulièrement évoquée dans les analyses militaires comme une zone de concentration d’infrastructures du mouvement chiite.

Les systèmes d’analyse avancée permettent de cartographier les déplacements, les réseaux et les structures logistiques de ces organisations.

Cependant, comme à Gaza, la densité urbaine et la présence massive de civils rendent toute opération militaire extrêmement risquée.

Une polémique mondiale sur l’IA militaire

L’usage de plateformes d’analyse algorithmique dans la guerre est désormais au centre d’un débat mondial. Des experts en droit international et des organisations humanitaires mettent en garde contre une industrialisation du ciblage, où la technologie permet de générer des objectifs à un rythme que les mécanismes traditionnels de vérification humaine ne peuvent plus suivre.

Pour les critiques, la combinaison d’algorithmes de ciblage, de frappes de précision et d’opérations urbaines massives pourrait transformer profondément la nature des conflits contemporains.

Pour les défenseurs de ces technologies, au contraire, ces systèmes permettraient de mieux analyser le renseignement et d’éviter certaines erreurs humaines.

Mais la réalité du terrain, notamment à Gaza, continue d’alimenter une interrogation fondamentale :

la technologie peut-elle réellement rendre la guerre plus précise, ou contribue-t-elle au contraire à automatiser la destruction à grande échelle ?

Cette question est aujourd’hui au cœur de la controverse internationale sur l’évolution des conflits à l’ère de l’intelligence artificielle.

