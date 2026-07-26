Washington impose des amendes record aux migrants sans-papiers

Aux États-Unis, la politique migratoire de Donald Trump franchit un nouveau seuil. Le président républicain, revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, mobilise désormais un levier financier d’ampleur inédite pour pousser les étrangers en situation irrégulière à quitter le sol américain. Des amendes qualifiées de lunaires, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars par personne, sont adressées à ceux qui refusent d’obtempérer aux ordres d’expulsion. La mesure, qui s’inscrit dans un arsenal répressif déjà consolidé lors du premier mandat, prend cette fois une dimension budgétaire dissuasive assumée.

Une arme financière conçue pour briser la résistance des sans-papiers

Le dispositif repose sur une disposition ancienne de la loi américaine sur l’immigration, longtemps restée lettre morte, que l’exécutif républicain a choisi de réactiver avec zèle. Chaque jour passé sur le territoire en défiance d’un arrêté d’éloignement définitif expose désormais l’intéressé à une pénalité pouvant grimper jusqu’à près de mille dollars quotidiens. Sur plusieurs années, l’addition atteint des sommets vertigineux, certaines notifications dépassant le million de dollars par individu.

La logique est explicitement coercitive. En saturant les contrevenants de dettes irrécouvrables, l’administration entend précipiter des départs volontaires que les procédures classiques d’expulsion, coûteuses et lentes, peinent à concrétiser. Le calcul politique est double : afficher des chiffres d’éloignements en hausse et transférer sur les migrants eux-mêmes le poids financier d’une politique migratoire dont Donald Trump a fait la matrice de sa reconquête électorale.

Diasporas africaines et latino-américaines en première ligne

Les ressortissants d’Amérique centrale, historiquement majoritaires parmi les sans-papiers aux États-Unis, sont les premiers exposés. Mais les communautés africaines, dont la présence irrégulière s’est étoffée ces dernières années à la faveur de nouvelles routes migratoires transitant par le continent américain, se trouvent également concernées. Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, Mauritaniens ou encore Guinéens installés sans titre valide dans des métropoles comme New York, Cincinnati ou Columbus reçoivent, eux aussi, ces courriers comminatoires du service de l’immigration et des douanes (ICE).

Pour ces diasporas, le choc est d’autant plus rude que la voie du régulariser-par-le-travail s’est refermée. Les demandes d’asile en instance, souvent traitées sur plusieurs années, n’offrent plus la sécurité juridique qu’elles conféraient auparavant. Les avocats spécialisés en droit des étrangers, saisis en nombre, décrivent des amendes rétroactives portant sur des périodes de séjour irrégulier remontant parfois à plus d’une décennie. La contestation en justice reste possible, mais son coût même dissuade la plupart des concernés.

Un effet domino sur les envois de fonds vers l’Afrique

Au-delà du drame individuel, la stratégie de Washington produit une onde de choc économique dont les répercussions touchent directement les économies africaines francophones. Les transferts d’argent de la diaspora vers les pays d’origine constituent, pour le Sénégal, le Mali ou la Côte d’Ivoire, une source de devises supérieure à l’aide publique au développement. Or les migrants sommés de régler des amendes colossales voient leur capacité d’épargne et d’envoi s’effondrer, tandis que ceux qui optent pour un retour précipité perdent brutalement leur pouvoir contributif.

Les chancelleries africaines à Washington observent avec préoccupation la montée en cadence de ces notifications. Plusieurs ambassades ont, en interne, commencé à recenser leurs ressortissants menacés, sans pour autant disposer de leviers diplomatiques réels face à une politique intérieure américaine. Les organisations de défense des droits humains dénoncent quant à elles un détournement de la loi fiscale et migratoire, transformée en outil d’attrition psychologique.

Reste que l’administration Trump revendique l’efficacité de la méthode. Les chiffres d’auto-expulsions, encouragés par une application mobile dédiée déployée par le département de la Sécurité intérieure, seraient en progression selon l’exécutif. La bataille juridique s’annonce toutefois longue, plusieurs recours collectifs ayant été déposés devant des cours fédérales pour contester la constitutionnalité de sanctions jugées disproportionnées. Selon Info 241, cette offensive tarifaire constitue l’un des volets les plus radicaux de l’agenda anti-immigration relancé par le président américain depuis son retour au pouvoir.

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