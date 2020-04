Coronavirus: Le Gabon va prendre en charge les factures d’eau et d’électricité

Cette mesure vise à permettre aux populations de faire face aux impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19.

L’Etat gabonais va prendre à sa charge les factures d’eau et d’électricité pendant le confinement. Ce, afin de permettre aux populations de faire face aux impacts socio-économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), indique le gouvernement dans un communiqué. Le ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques a mis en place, en collaboration avec la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), un dispositif permettant aux clients de bénéficier de la gratuité de leurs consommations durant cette période.

Pour l’électricité, il s’agit des clients ayant souscrit un abonnement au tarif social pour une puissance de 1 ou 2 kilowatts et ceux ayant souscrit un abonnement au tarif général pour une puissance de 3 ou 6 kilowatts. En eau, Tous les clients «particuliers» sans distinction du type d’abonnement. Ainsi, pour les abonnés ayant un compteur d’eau, leur compte client sera automatiquement crédité d’un montant de 15.000 francs CFA et 20.000 francs CFA pour les abonnés ayant un compteur d’électricité classique et les clients Edan.

«La dépense mensuelle inhérente à la prise de la présente mesure est donc de 7. Milliards 255 millions 10 mille francs CFA, dont 6 milliards pris en charge par l’Etat et 1 milliard 255 millions 10 mille francs CFA pris en charge par la SEEG», indique Pascal Houangni Ambouroue, le ministre de de l’Energie et des Ressources hydrauliques. Le confinement de grand Libreville est entré en vigueur le 12 avril dernier à minuit, et va durer 14 jours. Le pays compte actuellement 80 cas d’infections au COVID-19.

