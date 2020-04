Coronavirus : L’UE soutient le Gabon

L’Union européenne va apporter un appui financier à ce pays d’Afrique centrale pour l’aider à répondre à la crise sanitaire actuelle et aux besoins humanitaires qui en découlent.

L’Union européenne (UE) va apporter un appui financier au Gabon en contribution à la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Cet appui permettra notamment au pays de répondre à la crise sanitaire actuelle, aux besoins humanitaires qui en découlent, à renforcer les systèmes de santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement et d’atténuer les conséquences socio-économiques de la crise, indique la délégation de l’UE au Gabon, dans un communiqué publié le 28 avril dernier.

Le soutien de l’UE s’alignera sur le Plan national de préparation et de riposte adopté par le gouvernement gabonais, précise le document. Sur le court terme, 525 millions de francs CFA, via une nouvelle facilité de coopération technique (FCT), contribueront aux besoins urgents du Gabon résultant de la pandémie de COVID-19 par la fourniture d’équipements, les prestations de services et campagnes d’information/communication afin de mitiger l’impact de la pandémie et autres domaines prioritaires.

Un montant de 197 millions de francs CFA sera spécifiquement alloué à la fourniture d’équipements sanitaires d’urgence, selon les besoins identifiés par le Gabon. Environ 919 millions de francs CFA additionnels sont mobilisables dans l’immédiat pour des actions liées au COVID-19, à travers des subventions accordées à des organisations de la société civile au Gabon.

Celles-ci peuvent viser les formations en faveur des professionnels de santé ou institutions communautaires, la distribution d’équipements de protection aux populations les plus vulnérables, l’appui aux activités génératrices de revenus pour amortir en faveur des populations l’impact de la crise socioéconomique, indique l’UE.

Par ailleurs, le projet «Cap sur l’autonomisation des jeunes au Gabon» devrait contribuer à réduire l’effet pervers de la crise, notamment chez 16.000 jeunes les plus défavorisés ayant acquis des compétences par l’accès à des formations de qualité pour l’emploi et l’auto-emploi pour mieux lutter contre le chômage. Ce projet, financé par l’UE à hauteur de 3,28 milliards de francs CFA, a été lancé fin novembre 2019.

«Par ailleurs, pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie, la Banque européenne d’investissement (BEI) a proposé au gouvernement gabonais une série des mesures qui pourraient mobiliser des ressources additionnelles», ajoute l’UE.

