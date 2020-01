Gabon : Le gouvernement dément une «vague d’enlèvements d’enfants»

Annonces

Dans un communiqué, les autorités gabonaises affirment qu’il n’y a actuellement aucune vague d’enlèvements d’enfants dans le pays, alors que des internautes s’alarment des disparitions de mineurs.

«Sans pour autant minimiser les cas réels qui pourraient exister et pour lesquels la justice n’est pas encore saisie, le gouvernement tient à affirmer qu’il n’y a actuellement au Gabon aucune vague d’enlèvements d’enfants», indique un communiqué publié ce lundi. Ce, dans un contexte où de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et dans certains médias rapportent des disparitions d’enfants au Gabon pour s’en inquiéter.

Notamment le cas du petit Anderson Abaga Ngoua Rinaldi, âgé de trois ans et résidant avec ses parents au village Ébbé Aba, à moins de 10 km de Bitam, dans le nord du pays. Le gouvernement reconnaît que certaines informations «reposent sur des faits avérés» comme la disparition du petit Rinaldi, dont les forces de l’ordre sont mobilisées pour le retrouver.

Toutefois, «ces messages et articles ont pour effet d’alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population», déplorent les autorités gabonaises. Lesquelles rappellent que toute personne qui a connaissance d’un fait lié à la disparition d’un individu, à fortiori d’un enfant, a l’obligation de le signaler aux autorités compétentes. T

out en louant la démarche visant à lancer l’alerte sur les réseaux sociaux, «si tant que les faits soient avérés», celle-ci ne constitue cependant pas une saisine officielle, souligne le gouvernement. De plus, elle ne doit pas être un prétexte à l’extrapolation et à la diffusion de fausses informations.

Aussi, «le gouvernement appelle à la retenue tous ceux qui véhiculent ces fausses nouvelles», peut-on lire dans l’adresse. Les autorités saisissent par ailleurs cette occasion «pour rappeler la responsabilité première qui incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants et qui se traduit par un devoir de vigilance des premiers envers les seconds».

