Les raisons de Serge Agnero sur le chômage technique à Bolloré Transport et Logistics Gabon

La Direction générale de Bolloré Transport et Logistics Gabon envisage de mettre au chômage technique des collaborateurs dans toutes les catégories socio-professionnelles de l’entreprise, sans exclusive.

M. Serge Agnero, le directeur général assure que c’est la meilleure décision à prendre pour préserver des centaines d’autres emplois. Afin d’alléger les charges, tous les services ont été touchés. Cette restructuration était nécessaire pour la préservation des centaines d’emplois restants, a-t-il indiqué.

Interrogé par Gabonreview sur les raisons de la mise en chômage de collaborateurs de la filiale logistique, il a indiqué que Bolloré Transport et Logistics évolue dans un secteur la logistique qui a subi de plein fouet les effets de certaines crises économiques au niveau mondial, notamment la crise pétrolière. D’ailleurs, certains majors ont même fait faillite.

Face à la crise pétrolière, des plans de redressement symbolisés par un redéploiement du management et une remobilisation du personnel ont été mis en place. Selon lui, la crise sanitaire a malheureusement accentué cette tendance baissière des activités logistiques. « Nous avons dû faire face à des séries de renégociations tarifaires conjuguées à des baisses significatives de volumes », a-t-il souligné.

Face à cette situation, toute organisation doit parvenir à rééquilibrer ses résultats, puis relancer l’activité, et pour cela il faut s’adapter aux évolutions économiques. Bolloré Transport Logistics Gabon se voit donc contraint d’entamer cette restructuration afin d’atteindre cet objectif. Et d’ajouter : Nous n’avons pas souhaité en effet mettre en œuvre ce plan au plus fort de la crise, par solidarité et responsabilité vis-à-vis des équipes.

Le DG de Bolloré Transport et Logistics Gabon affirme également que le dialogue avec l’ensemble des collaborateurs a été privilégié à toutes les étapes liées à cette restructuration. Pourtant cette mise en congé technique de plusieurs dizaines d’agents de Bolloré Transport et Logistics Gabon n’a pas été bien accueillie et a donné lieu à un mouvement d’humeur du personnel.

Face au mouvement des syndicats, il entendprivilégier le dialogue avec l’ensemble des collaborateurs. Nous sommes une entreprise citoyenne, attachées à des valeurs dont l’une est le dialogue avec nos différents partenaires sociaux. Nous sommes convaincus que les meilleures solutions pour la pérennité de nos activités seront trouvées très rapidement avec le concours de l’ensemble de nos équipes, comme toujours.

Face aux points de divergence, il envisage toujours privilégier le consensus qui garantit au mieux les intérêts de toutes les parties. Naturellement cette démarche est faite en relation avec les autorités en charge des questions de l’emploi dans le strict respect de la règlementation.

En termes d’activités, Bolloré Transport et Logistics Gabon prépare cette réorganisation qui est un exercice complexe, mais devenue incontournable pour l’entreprise qui emploie 640 collaborateurs permanents dont une quinzaine d’expatriés. Avec le concours des partenaires sociaux, un plan de restructuration ainsi que les modalités font l’objet de discussions.

Par ailleurs, il a fait observer que ses clients ont cessé de commercer avec leur principal fournisseur qu’est la Chine. Nous avons dû faire face à des séries de renégociations tarifaires conjuguées à des baisses significatives de volumes. Les activités Oïl and Gas n’ont malheureusement pas repris sur Port Gentil et au contraire elles subissons une baisse continue des tarifs.

A Libreville, Bolloré est confronté de plus à l’arrêt de toutes activités de logistique dans le secteur du bois suite aux mesures d’exclusivité mises en place depuis plusieurs mois. Notre objectif a toujours été de préserver les emplois, et ce plan nous permettra d’ailleurs d’en pérenniser la plus grande majorité.

