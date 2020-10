Musique: Youssou Ndour élu à l’Académie royale de Suède

Ads

Le célèbre chanteur et compositeur sénégalais est honoré pour son apport au développement de la musique sur le continent notamment.

«C’est avec un immense plaisir et une très grande humilité que j’apprends ma promotion pour intégrer la prestigieuse Académie royale de musique de Suède. C’est une fierté, un pas de plus pour l’Afrique mais surtout une motivation supplémentaire!», a déclaré Youssou Ndour samedi sur sa page Facebook. Le célèbre chanteur et compositeur sénégalais fait partie des neuf membres élus lors de la dernière réunion de cette académie dont la mission est de promouvoir le développement de la musique.

«On ne peut pas mesurer son importance en tant qu’innovateur de la musique ouest-africaine. S’inspirant de la musique traditionnelle, il a développé et créé une forme de musique contemporaine avancée avec le « Super Etoile de Dakar »», indique l’Académie royale de musique sur son site Internet.

«Très attaché à la paix et à la démocratie sur le continent africain, il a utilisé la culture comme un outil et un moyen de renforcer la confiance dans divers conflits. Grâce à de nombreuses collaborations avec des musiciens d’autres cultures, ainsi qu’à de nombreuses années de tournées dans le monde entier, il a permis à la riche musique traditionnelle ouest-africaine de toucher un large public international», ajoute l’institution fondée en 1771. Youssou Ndour est le troisième Sénégalais à rejoindre cette académie.

