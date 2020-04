Nigeria : Attaques meurtrières dans le nord du pays

Au moins 47 personnes ont été tuées samedi soir dans des attaques de bandits contre cinq villages de l’Etat de Katsina.

Au moins 47 personnes ont été tuées dans des attaques de «bandits armés» contre plusieurs villages de l’Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, ont annoncé la présidence et la police locale dimanche soir. Des hommes à moto ont mené des «attaques organisées et simultanée» contre cinq villages dans trois collectivités locales de Katsina, a déclaré le porte-parole de la police de l’Etat, Gambo Isah, dans un communiqué.

Quatorze personnes ont été tuées dans le seul village de Kurechin Atai, quatre et six autres respectivement à Kurechin Giye et Kurechin Dutse. «Dans les villages de Makauwachi et Daule, les voyou ont tué respectivement 19 et 4 personnes», indique le document. L’armée a été déployée dans la région pour traquer les criminels.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a condamné dans un communiqué une «nouvelle attaque de bandits» à Katsina, sa région d’origine. Il s’est engagé de manière «décisive», prévenant qu’il ne tolérerait plus «de massacres d’une telle ampleur par des bandits contre des innocents».

La région de Katsina a été ces dernières années victime de plusieurs attaques meurtrière menées par des gangs spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançons. Au moins 30 personnes avaient été tuées en février dernier dans des attaques similaires contre les villages de Tsauwa et Dankar.

