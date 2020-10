RD Congo : Une marche de l’opposition étouffée par la police

Ads

Les forces de sécurité ont usé de gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants regroupés à l’appel de l’opposant Martin Fayulu.

L’opposant congolais Martin Fayulu avait appelé à manifester ce mercredi 14 octobre pour dénoncer la «balkanisation» de la République démocratique du Congo (RDC). Mais la manifestation a rapidement été dispersée, la police usant de gaz lacrymogènes pour dissuader ceux qui s’étaient réunis autour de l’homme politique, rapporte RFI.

Plusieurs personnes ont été interpellées et des blessés enregistrés. Les pneus du véhicule de l’ancien candidat à l’élection présidentielle ont été crevés par la police pour l’empêcher de rejoindre le lieu du rassemblement. Selon le média public français, de nouveaux pneus ont été achetés et la voiture de Martin Fayulu lui a été rendue. Cette manifestation avait été interdite par les autorités.

Martin Fayulu, qui revendique toujours sa victoire au scrutin présidentiel de 2018, a appelé les populations à une «marche d’unité nationale et de défense de l’intégrité territoriale». Ce, pour dire «Non à la balkanisation de la RDC. Non à l’occupation du pays de Lumumba. Non au pacte de destruction de la RDC que Kabila a signé avec Tshisekedi et oui à la création d’un Tribunal pénal spécial pour la RDC».

