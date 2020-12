Sénégal : La prison pour des pères de migrants clandestins

Trois pères qui avaient aidé leurs enfants à embarquer sur des pirogues pour l’Espagne ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis.

Trois pères sénégalais qui avaient aidé leurs enfants à embarquer sur des pirogues à destination de l’Espagne ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis, dont un mois ferme. La sentence a été prononcée ce mardi 8 décembre par le tribunal de Mbour au sud de Dakar, la capitale. Le procureur avait requis deux ans de prison ferme.

Les trois hommes, tous des pêcheurs, ont été reconnus coupables de «mise en danger de la vie d’autrui». Ils ont cependant été acquittés du chef de «complicité de trafic de migrants». Doudou, l’un des jeunes candidats à l’immigration clandestine âgé de 15 ans, est tombé malade et est mort. Son père, Mamadou Faye, avait payé plus de 243.000 francs CFA aux passeurs pour que son fils puisse arriver en Europe et devenir footballeur professionnel.

Ce procès vise à endiguer le phénomène d’émigration clandestine vers l’Europe, un phénomène en recrudescence dans le pays d’après les autorités sénégalaises. Fin octobre, le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale, Mansour Faye, avait prôné la criminalisation de l’immigration illégale. Ce, après le drame en mer qui a coûté la vie à au moins 140 migrants. Le naufrage le plus meurtrier en 2020, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

