Football : Le Gabon jouera les éliminatoires de la coupe du monde 2026 sans Aubameyang

L’équipe nationale gabonaise jouera prochainement un match de qualification pour la coupe du monde 2026 sans sa vedette.

Pierre Emerick Aubameyang n’a pas été retenu par le nouveau sélectionneur gabonais. L’international gabonais avait accepté de revenir en équipe nationale à la demande de l’ancien président Ali Bongo qui a été victime d’un coup d’état.

Thierry Mouyouma, le sélectionneur, devra aussi se passer de deux autres joueurs que sont le gardien de but Jean-Noël Amonome et le latéral gauche Jacques Ekomie. Indisponibles à ces dates.

L’équipe nationale des panthères du Gabon est dans le groupe F. Elle affrontera en premier lieu le Kenya à Franceville au mois de novembre. Par la suite elle se retrouvera face aux équipes du Burundi, et de la Côte d’Ivoire. Puis probablement dans un second temps, contre les Seychelles et la Gambie.

Pour rappel, le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du monde de football 2026 tandis que les quatre meilleurs deuxièmes passent à la phase de barrage continental.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires