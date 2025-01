La RDC perd Goma, Tshisekedi en difficulté

Les rebelles congolais du M23 viennent de prendre le contrôle total de la ville frontalière de Goma. Située à une heure de route de Kigali, Goma est une ville stratégique la région du nord-kivu, riche en minerais.

Soutenus par Kigali, les rebelles du M23 ont mis moins de quatre heures pour prendre la ville de Goma. L’attaque complexe a mis en œuvre des drones, des véhicules blindés et des troupes d’élite.

Des failles de sécurité dans la défense de la RDC

La corruption mine l’armée congolaise. C’est la raison pour laquelle le président a limogé son Chef d’Etat major des armées, le général Christian Tshiwewe. Plusieurs autres généraux sont aussi soupçonnés de détournements de fonds.

Le gouverneur de la région a été tué et le ministre de la Défense est critiqué pour son inefficacité. On constate que de nombreux soldats ont déserté et vendu leur armes aux rebelles. Des centaines de mercenaires roumains se sont rendus aux autorités rwandaises.

L’ombre du rwandais, Paul Kagamé

Le Rwanda a toujours nié son implication dans le conflit. Mais aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que ce dernier a joué un rôle majeur dans la chute de Goma, en fournissant un appui logistique et des renseignements.

Récemment, l’affaire est devenue personnelle entre les deux présidents. Tshisekedi a tenté de financer l’opposition Rwandaise afin de renverser le pouvoir de Kagamé. La discussion entre les deux hommes est devenue impossible. Et la crise diplomatique est ouverte.

La région des grands lacs est connue pour ses mines et ses ressources naturelles. Une grande partie des orpailleurs de la région utilise les raffineries basées au Rwanda pour exporter leur précieux cailloux. Isolé du reste de la RDC, mais situé à seulement une heure de Kigali, cette région constitue une source de devises inestimable pour le Rwanda, qui ne produit pas d’or.

D’ailleurs une grande partie de la population locale parle le swahili.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires