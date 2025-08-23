Letsie III, un roi discret au service du Lesotho

Monarque d’un petit royaume enclavé en Afrique australe, Letsie III incarne une royauté sobre, plus symbolique que politique. Entre tradition et défis contemporains, il reste une figure de stabilité pour le Lesotho.

Un roi dans un royaume montagneux

Né en 1963, Letsie III est le fils du roi Moshoeshoe II, figure marquante de l’histoire moderne du Lesotho. Ce pays d’à peine deux millions d’habitants, totalement enclavé dans l’Afrique du Sud, est connu pour son relief montagneux et ses contrastes sociaux.

Couronné une première fois en 1990, après l’exil forcé de son père, Letsie III abdique en 1995 au retour de ce dernier, avant de remonter sur le trône en 1996 à la mort de Moshoeshoe II. Depuis, il règne sans exercer de pouvoir exécutif direct, dans un système de monarchie constitutionnelle.

Une fonction avant tout symbolique

Le rôle de Letsie III est essentiellement cérémoniel. La Constitution du Lesotho limite fortement les pouvoirs du roi, qui ne gouverne pas mais représente l’unité nationale. À ce titre, il incarne une continuité et une neutralité précieuses dans un pays marqué par des crises politiques récurrentes et une instabilité institutionnelle.

Son image est associée à la tradition, mais aussi à la médiation. Régulièrement, il intervient comme figure morale pour encourager le dialogue entre les partis politiques, sans jamais s’impliquer directement dans la gestion gouvernementale.

Un engagement pour la santé et la jeunesse

Au-delà de ses fonctions royales, Letsie III s’est distingué par son engagement dans des causes sociales et sanitaires. Il est particulièrement actif dans la lutte contre le VIH/sida, qui touche fortement la population du Lesotho. Son implication lui a valu d’être nommé ambassadeur spécial de la FAO pour la nutrition et l’agriculture, soulignant son rôle au-delà des frontières nationales.

Le roi accorde également une place importante à l’éducation et à la jeunesse. Il soutient des programmes visant à améliorer l’accès à l’école et à offrir des perspectives aux jeunes générations, conscientes que l’avenir du pays dépend de leur formation et de leur insertion professionnelle.

Une monarchie fragile mais un repère national

La monarchie du Lesotho a traversé des périodes de tensions, parfois contestée dans un contexte politique troublé. Néanmoins, Letsie III conserve une image respectée, symbole d’unité face aux divisions partisanes. Sa discrétion et sa modération contrastent avec les turbulences de la vie politique, renforçant son rôle de repère national.

À l’heure où le Lesotho cherche à stabiliser ses institutions et à développer son économie, la figure du roi demeure une ancre dans l’histoire et l’identité du pays. Ni omnipotent ni effacé, Letsie III incarne une monarchie adaptée à son temps : ancrée dans la tradition, mais consciente des réalités contemporaines.

