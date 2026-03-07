Hormuz : la crise invisible qui menace le système alimentaire mondial

Alors que l’attention des marchés se concentre sur la flambée du pétrole, les dépenses militaires et la hausse de l’or, une autre crise bien plus profonde se met en place à bas bruit. La fermeture du détroit d’Ormuz ne constitue pas simplement un choc énergétique temporaire. Elle pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale d’une durée pouvant atteindre dix-huit mois, dont les effets seraient bien plus déstabilisateurs que la hausse des prix du brut.

Dans l’analyse dominante des investisseurs, le scénario est simple : moins de pétrole disponible, donc des prix de l’énergie plus élevés et une hausse des valeurs liées à la défense. Mais cette lecture ignore un maillon essentiel du système économique mondial : les engrais.

Selon les données de la société d’analyse maritime Kpler, entre 3 et 3,9 millions de tonnes d’engrais transitent chaque mois par le détroit d’Ormuz. Cela représente environ un tiers du commerce mondial d’engrais. Contrairement au pétrole, qui bénéficie de réserves stratégiques dans de nombreux pays, il n’existe aucune réserve mondiale d’engrais azotés capable d’amortir un choc prolongé d’approvisionnement.

Cette réalité transforme complètement la nature de la crise.

Si la fermeture d’Ormuz devait durer plusieurs mois, les pays dépendants des importations d’engrais se retrouveraient immédiatement confrontés à une pénurie au moment même où les agriculteurs préparent les semis de printemps. Dans de nombreuses régions du monde, les agriculteurs seraient contraints de réduire drastiquement les quantités d’engrais utilisées.

Les conséquences sur la production agricole pourraient être massives.

La Banque africaine de développement avait déjà alerté en 2022 sur ce risque. Selon ses estimations, une pénurie prolongée d’engrais pourrait réduire la production alimentaire africaine de près de 20 %. Dans un continent où une grande partie de la population consacre déjà plus de la moitié de ses revenus à l’alimentation, une telle chute de production provoquerait inévitablement une explosion des prix des denrées.

L’histoire récente montre à quel point ces tensions peuvent être explosives.

Le New England Complex Systems Institute (NECSI) avait démontré que les flambées des prix alimentaires avaient été l’un des déclencheurs des émeutes de la faim de 2008 ainsi que des soulèvements du printemps arabe en 2011. Lorsque les prix du blé et du maïs dépassent certains seuils, la stabilité politique de nombreux pays devient extrêmement fragile.

Or, le calendrier agricole rend la situation encore plus dangereuse.

En Inde, la saison agricole du kharif, qui débute en juin, dépend fortement des importations d’engrais. Le pays importe entre 50 et 60 % de son phosphate diammonique (DAP), presque toute sa potasse, et ses importations d’urée ont bondi de 85 % en un an. Une grande partie de ces flux logistiques transitent précisément par le détroit d’Ormuz.

Pour l’instant, l’Inde amortit la hausse des prix mondiaux grâce à un système massif de subventions. En 2022-2023, la facture des subventions aux engrais a atteint environ 2 500 milliards de roupies. Mais une fermeture prolongée d’Ormuz transformerait ce mécanisme de protection en bombe budgétaire pour l’État indien.

La question n’est donc plus seulement alimentaire. Elle devient financière.

Un choc durable sur les engrais pourrait simultanément menacer l’approvisionnement alimentaire de 1,4 milliard d’Indiens tout en déséquilibrant les finances publiques du pays. Un risque systémique largement ignoré dans les analyses dominantes.

La Chine, pourtant deuxième producteur mondial d’engrais, n’est pas non plus à l’abri.

En apparence, Pékin semble protégé par sa capacité industrielle. Mais la production de phosphate dépend fortement du soufre, et la Chine importe 61 % de ce soufre depuis les pays du Golfe. Or, ces flux transitent eux aussi par le détroit d’Ormuz.

À cela s’ajoute une autre vulnérabilité énergétique. Environ 40 % du pétrole importé par la Chine et près de 30 % de son gaz naturel liquéfié passent par cette même voie maritime. Une perturbation durable renchérirait immédiatement les coûts de l’énergie, ce qui se répercuterait directement sur la production d’engrais via le procédé industriel Haber-Bosch.

Face à ces risques, Pékin a déjà pris une mesure radicale : suspendre ses exportations de phosphate jusqu’en août 2026 afin de sécuriser son approvisionnement intérieur.

Cette décision crée un effet domino.

Les pays qui dépendaient du phosphate chinois se retrouvent désormais face à une double contrainte : la fermeture du détroit d’Ormuz qui bloque les exportations du Golfe, et la politique chinoise qui ferme l’une des dernières alternatives disponibles sur le marché mondial.

Deux verrous se referment simultanément sur le système agricole mondial.

La chaîne de transmission de cette crise est désormais bien identifiée : pénurie d’engrais, baisse des semis, chute des rendements agricoles, flambée des prix des céréales, insécurité alimentaire, migrations massives, instabilité politique et réévaluation brutale du risque souverain dans les économies les plus fragiles.

Pour les marchés financiers, l’erreur d’analyse pourrait être majeure.

La plupart des modèles d’allocation considèrent la fermeture du détroit d’Ormuz comme un simple choc énergétique de quelques semaines. Mais la réalité pourrait être radicalement différente. Il s’agit en réalité d’un événement de sécurité alimentaire déclenché par un facteur énergétique.

Le délai critique n’est pas de quelques semaines, mais de plusieurs saisons agricoles.

Et si cette crise devait durer plusieurs trimestres, ses conséquences pourraient redessiner durablement l’équilibre économique et politique de régions entières du monde

