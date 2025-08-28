Au Kenya, une appli traduit en langue des signes

La start-up Signvrse a créé Terp 360, une IA qui traduit texte et voix en langue des signes kényane grâce à des avatars numériques.

Une innovation technologique au service de l’inclusion

Fondée en 2023, la start-up kényane Signvrse a mis sur le marché une solution inédite : Terp 360. L’application, lauréate du prix présidentiel de l’innovation, se présente comme la première plateforme africaine capable de traduire automatiquement des textes et des paroles en langue des signes. Son ambition dépasse le simple gadget numérique : il s’agit d’une réponse à un problème de société, celui de la barrière linguistique qui isole les personnes sourdes et malentendantes de la vie publique.

L’originalité de Terp 360 repose sur ses avatars animés par intelligence artificielle. Ces personnages virtuels reproduisent avec fluidité les gestes, les articulations des mains et même les expressions faciales, indispensables à la communication en langue des signes. L’idée est de rendre la traduction non seulement fidèle mais aussi « vivante », respectant la richesse linguistique d’un idiome longtemps marginalisé. Cette approche place l’Afrique au rang des pionniers de la technologie d’assistance inclusive.

Au-delà des démonstrations, Signvrse imagine un usage concret et généralisé de son innovation. L’application pourrait être utilisée dans des contextes professionnels (administrations, entreprises, services de santé) comme dans des situations personnelles (achats, déplacements, interactions sociales). Le modèle économique repose sur un abonnement, afin de garantir la pérennité de la plateforme et de financer son amélioration continue.

Des limites encore importantes à surmonter

Si la technologie impressionne, elle reste loin d’être parfaite. De nombreux membres de la communauté sourde soulignent les erreurs fréquentes dans les traductions. Le bénéfice semble souvent plus net pour les entendants, qui voient leurs propos transcrits en signes, que pour les sourds eux-mêmes, confrontés à des approximations. Cette asymétrie soulève une question essentielle : pour qui l’innovation est-elle vraiment conçue ?

Actuellement, Terp 360 ne traduit que l’anglais en langue des signes kényane. Dans un pays multilingue, où le swahili et les dialectes locaux occupent une place centrale, cette restriction limite fortement l’impact de l’application. Étendre la couverture linguistique représentera un défi majeur, nécessitant une collaboration étroite avec des linguistes, des institutions académiques et des associations spécialisées.

Avec environ 2 000 utilisateurs recensés en 2025, Terp 360 reste une innovation de niche. Le véritable test viendra avec le lancement prévu de l’application mobile en décembre. Pour s’imposer durablement, Signvrse devra convaincre non seulement les particuliers mais aussi les entreprises et les institutions de s’équiper, ce qui suppose une stratégie ambitieuse de sensibilisation et d’accompagnement.

Une ambition qui dépasse les frontières kényanes

L’Afrique compte des millions de personnes sourdes ou malentendantes, souvent privées d’accès à des services essentiels faute d’outils adaptés. Terp 360 pourrait devenir une solution continentale, à condition de s’adapter aux nombreuses langues des signes locales et de répondre aux réalités de chaque pays. Le potentiel de diffusion est immense, et la demande en solutions inclusives ne cesse de croître.

L’application illustre un changement de paradigme : les start-up africaines ne se contentent plus de copier des modèles venus d’ailleurs, elles inventent leurs propres solutions adaptées à leurs sociétés. En plaçant l’inclusion au centre de son modèle, Signvrse démontre que la technologie peut être un outil de justice sociale et de rééquilibrage entre communautés.

Elly Savatia, créateur de Signvrse, insiste sur l’importance de donner à la communauté sourde un rôle actif. Son ambition n’est pas seulement de traduire, mais de valoriser et d’autonomiser cette communauté longtemps marginalisée. Pour lui, Terp 360 est à la fois un outil pratique et un symbole politique : celui d’une société qui choisit de briser les murs du silence et d’ouvrir l’espace public à tous ses citoyens.

