Tournée africaine : après Maurice, Emmanuel Macron met le cap sur l’Afrique du Sud pour le G20

Emmanuel Macron poursuit sa tournée africaine de cinq jours. Après une visite d’État à l’île Maurice consacrée à la relance des relations bilatérales dans l’océan Indien, le président français se rend aujourd’hui en Afrique du Sud, où se tiendra ce week-end le sommet du G20. Une séquence diplomatique dense, marquée par des enjeux de sécurité maritime, de coopération régionale et de rapprochement économique.

Des liens franco-mauriciens relancés autour de la sécurité maritime

Le chef de l’État a rencontré jeudi le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. Les deux dirigeants ont annoncé un renforcement de la coopération en matière de surveillance maritime, notamment pour lutter contre les trafics de drogue et la pêche illégale dans une zone stratégique où convergent les ambitions chinoises et indiennes.

« Nous avons convenu d’unir davantage nos forces pour répondre ensemble aux enjeux majeurs de nos deux pays et de la région », a déclaré Emmanuel Macron. Il s’agit de la première visite officielle d’un président français à l’île Maurice depuis François Mitterrand en 1993.

Navin Ramgoolam, revenu au pouvoir en 2024, a souligné que la relation avait été « quelque peu négligée » ces dernières années, mais assuré vouloir la « redynamiser ». La France, présente dans la région via La Réunion et Mayotte, dispose d’une force militaire de 1 600 soldats positionnés dans cette zone stratégique de l’océan Indien.

Une académie régionale de sécurité maritime va également voir le jour à La Réunion, destinée à former les pays voisins sur ces enjeux.

Une étape symbolique à Port-Louis avant le départ

Emmanuel Macron a profité de sa visite pour lancer symboliquement le chantier de la nouvelle ambassade de France à Port-Louis, signe de la volonté affichée de rehausser la coopération bilatérale.

Le président français quittera ensuite Maurice pour Pretoria, étape majeure de sa tournée africaine.

Cap vers Pretoria pour renforcer la relation bilatérale

Le chef de l’État rencontrera son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel il entretient, selon l’Élysée, « une relation d’amitié et d’estime très proche ». Les deux présidents échangeront sur les enjeux énergétiques, économiques et géopolitiques qui seront au cœur des discussions du G20.

Emmanuel Macron visitera également un centre de formation d’Eskom, l’entreprise publique sud-africaine de production et distribution électrique, soutenue financièrement par la France dans sa transition énergétique.

Une visite hautement symbolique au mémorial de l’apartheid est également prévue. Quinze personnalités françaises seront honorées sur le mur des héros, parmi lesquelles Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Paul Ricœur, Paul Vergès ou encore le rugbyman François Moncla, marqué à vie par l’apartheid après une tournée du XV de France en 1958.

Une stratégie pour renforcer la présence française en Afrique anglophone

L’Élysée insiste sur la volonté du président de renforcer les liens avec l’Afrique anglophone. Emmanuel Macron participera au lancement d’un conseil d’affaires franco-sud-africain, sur le modèle de celui créé au Nigeria, afin de booster les échanges économiques entre les deux pays.

Son programme se poursuivra ensuite à Johannesburg pour le sommet du G20 prévu samedi et dimanche. Le président français poursuivra sa tournée en Afrique centrale, avec des étapes au Gabon puis en Angola.

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires