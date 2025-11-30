Sabotage présumé d’un pétrolier russe : une menace silencieuse au large du Sénégal

L’annonce du naufrage en cours du pétrolier M/T Mersin (IMO 9428683), immobilisé depuis des mois au large de Dakar, intervient dans un climat mondial déjà saturé de tensions énergétiques et géopolitiques. Si les autorités sénégalaises évoquent officiellement un « incident technique », plusieurs sources occidentales soupçonnent en arrière-plan un acte de sabotage lié à la guerre russo-ukrainienne. Cette hypothèse, encore non confirmée, soulève des interrogations lourdes de conséquences pour la sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest et la souveraineté des États côtiers.

Un navire discret, un parcours trouble

Construit en 2009, le Mersin est un pétrolier de 50 000 tonnes de port en lourd, spécialisé dans le transport de carburants. Son itinéraire récent intrigue : parti du port russe de Taman en août, il a brièvement fait escale au Togo avant de s’immobiliser au large du Sénégal pendant plusieurs semaines. Son système AIS, sorte de balise électronique permettant de suivre les navires en temps réel, a cessé d’émettre il y a cinq jours.

Cette absence de signal, inhabituelle pour un bâtiment chargé de produits pétroliers, a immédiatement attiré l’attention des observateurs du trafic maritime. Plusieurs spécialistes évoquent la possibilité d’une manœuvre destinée à masquer des opérations clandestines, fréquentes dans le commerce maritime associé aux hydrocarbures russes depuis l’imposition de sanctions internationales.

Une infiltration d’eau “brutale”, selon Dakar

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, l’alerte est donnée : une entrée d’eau massive survient dans la salle des machines du Mersin. L’équipage déclenche les procédures d’urgence avant d’être évacué. Le Port autonome de Dakar met alors en place une cellule de crise, mobilisant remorqueurs, barrages antipollution, plongeurs et équipes spécialisées en gestion d’incidents maritimes.

Les autorités affirment que la priorité est « la stabilisation du navire et la prévention absolue d’une pollution des côtes sénégalaises ». Cette région, essentielle pour la pêche et le tourisme, ne peut se permettre un désastre écologique comparable à ceux du Prestige ou de l’Erika.

Officiellement, aucune sanction, enquête pénale ou retenue du navire n’était en cours. Pourtant, la soudaineté et la gravité de l’avarie suscitent un scepticisme croissant parmi les experts.

L’ombre du sabotage

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux rapports soulignent la multiplication d’actions clandestines visant les infrastructures énergétiques russes : pipelines sabotés, terminaux attaqués par drones, incendies mystérieux dans des raffineries. Le trafic maritime n’a pas été épargné, plusieurs pétroliers associés aux exportations russes ayant fait l’objet d’incidents « inexpliqués » en mer Noire et en Méditerranée.

Si la prudence s’impose, trois éléments alimentent l’hypothèse d’une action hostile contre le Mersin :

La nature de l’avarie : une entrée d’eau brutale dans la salle des machines évoque moins une défaillance progressive qu’un dommage structurel, potentiellement provoqué de l’extérieur.

La zone d’attente au large de Dakar : les navires servant au commerce parallèle russe privilégient souvent les eaux internationales proches des États africains pour effectuer des transferts de cargaison discrets. Une opération clandestine pourrait s’y dérouler loin des radars européens.

La coïncidence géopolitique : l’Ukraine a revendiqué plusieurs opérations menées loin de son territoire, notamment contre des navires impliqués dans la logistique militaire russe. Une extension discrète de ces frappes en haute mer n’est pas à exclure, même si Kiev ne l’a pas évoqué publiquement.

Aucun élément matériel n’a toutefois, à ce stade, corroboré cette piste. Les autorités sénégalaises privilégient toujours l’explication technique.

Les risques d’une marée noire en Afrique de l’Ouest

Qu’il s’agisse d’un accident ou d’un acte hostile, les conséquences pour le Sénégal peuvent être dramatiques. Le navire transporte une cargaison importante de carburant. Une fuite massive contaminerait rapidement des kilomètres de côtes, détruirait des zones de pêche vitales pour des milliers de familles et mettrait en péril les écosystèmes marins.

Le Sénégal dispose de moyens limités pour lutter seul contre une marée noire d’ampleur. Un tel scénario obligerait les autorités à solliciter une assistance internationale, comme l’ont déjà fait d’autres pays côtiers victimes d’accidents liés au transport d’hydrocarbures.

Dans un contexte où le pays s’apprête à devenir un producteur d’hydrocarbures, une telle catastrophe interrogerait aussi les capacités nationales de réponse à des incidents de grande ampleur.

Une souveraineté maritime sous pression

L’affaire du Mersin met en lumière une réalité inquiétante : les eaux africaines deviennent un théâtre secondaire de rivalités énergétiques mondiales. Les pétroliers impliqués dans les contournements de sanctions prolifèrent dans le golfe de Guinée, souvent vieux, sous-assurés et opérés par des sociétés-écrans. Leur présence augmente mécaniquement le risque d’accidents, mais aussi d’opérations secrètes menées par des puissances extérieures.

Pour un pays comme le Sénégal, situé à un carrefour stratégique et doté d’une façade maritime très exposée, ces activités constituent un défi majeur pour la sécurité et la stabilité économique.

Quelles conséquences politiques pour Dakar

L’État sénégalais doit désormais gérer simultanément trois fronts :

Un risque écologique significatif.

Une crise de communication potentielle, si le public découvre que le navire était impliqué dans des activités opaques à proximité des côtes.

Une dimension géopolitique complexe, surtout si l’hypothèse du sabotage s’avère fondée.

La réaction des autorités sera scrutée de près. Toute sous-estimation du danger ou manque de transparence pourrait fragiliser la confiance du public et des partenaires internationaux.

Vers une enquête internationale ?

Dans ce type d’incident, trois enquêtes sont généralement menées : une enquête de l’État du pavillon, une enquête technique indépendante et une enquête du pays côtier. Mais lorsque des soupçons d’opération hostile émergent, l’analyse peut être confiée à des acteurs internationaux comme l’Organisation maritime internationale.

Si des traces d’explosifs, de drones ou de pénétration extérieure étaient identifiées, l’affaire prendrait une tout autre dimension. Elle pourrait alors s’inscrire dans une série d’actions clandestines liées à la guerre en Ukraine, avec un impact direct sur la sécurité maritime ouest-africaine.

Un signal d’alerte pour l’Afrique de l’Ouest

L’incident du Mersin dépasse le simple cadre d’un accident mécanique. Il révèle les vulnérabilités d’une région où les flux énergétiques mondiaux transitent désormais plus massivement, sous la pression des sanctions, des tensions entre grandes puissances et des stratégies de contournement.

Pour le Sénégal, cet épisode doit être l’occasion d’un renforcement immédiat de ses capacités de surveillance maritime, de ses mécanismes de contrôle portuaire et de sa coopération internationale.

Le pays se trouve face à un avertissement : ce qui ressemble aujourd’hui à un incident isolé pourrait annoncer une période où ses eaux deviendront un espace de plus en plus convoité, exposé et potentiellement instrumentalisé par des acteurs étrangers.

Dans un monde où les frontières de la guerre se diluent, même un navire silencieux au large de Dakar peut devenir la pièce d’un jeu géopolitique qui dépasse largement les côtes sénégalaises.

