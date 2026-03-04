Guerre Iran–Occident : les défenses antimissiles du Golfe au bord de l’épuisement, l’équilibre stratégique vacille

La guerre qui oppose désormais l’Iran aux États-Unis et à leurs alliés régionaux est en train de révéler une réalité militaire inquiétante : la supériorité technologique occidentale ne garantit plus la capacité de contenir une campagne massive de missiles balistiques. Selon des estimations relayées par The Economist, les États arabes du Golfe auraient consommé près de 800 missiles d’interception Patriot et THAAD en seulement deux jours de combats, un rythme qui dépasse largement les capacités de production industrielle américaines.

Or les États-Unis produisent environ 600 missiles Patriot et seulement 96 missiles THAAD par an. Autrement dit, en quarante-huit heures, les systèmes de défense antimissile du Golfe auraient consommé l’équivalent de plusieurs mois, voire d’une année entière de production. Cette situation alimente désormais une inquiétude stratégique majeure : les stocks de défense antimissile pourraient être rapidement épuisés, laissant les infrastructures militaires et énergétiques du Golfe exposées à une nouvelle vague d’attaques.

Des radars stratégiques américains frappés dans plusieurs pays

Dans le même temps, de nouvelles images satellites confirment que plusieurs infrastructures militaires américaines de grande valeur ont été détruites ou gravement endommagées lors des frappes iraniennes du week-end.

Parmi les installations touchées figurent plusieurs systèmes radar essentiels au dispositif de défense aérienne américain dans la région. Deux radars AN/GSC-52B auraient été détruits à Bahreïn, tandis que trois radômes situés sur la base américaine d’Arifjan au Koweït auraient été frappés. Deux radars AN/TPY-2, éléments clés du système de défense antimissile Terminal High Altitude Area Defense, auraient également été détruits aux Émirats arabes unis et en Jordanie.

Au Qatar, un radar stratégique AN/FPS-132, utilisé pour la surveillance balistique longue portée, aurait lui aussi été touché. Plusieurs bâtiments liés aux communications satellites militaires auraient été endommagés au Koweït, tandis qu’un site radar proche de la base aérienne de Prince Sultan en Arabie saoudite pourrait également avoir été atteint.

Si ces informations se confirment, il s’agirait de l’une des plus importantes dégradations du réseau de surveillance militaire américain au Moyen-Orient depuis des décennies.

Washington appelle ses ressortissants à quitter la région

Face à la montée rapide des tensions, les autorités américaines ont demandé à leurs ressortissants d’évacuer quatorze pays du Moyen-Orient, signe que Washington redoute une escalade militaire majeure dans les prochains jours.

De son côté, Téhéran affirme que « la grande riposte n’a pas encore commencé », laissant planer la menace d’une intensification des frappes balistiques contre les bases américaines, Israël et les infrastructures militaires des monarchies du Golfe.

La stratégie américaine : détruire les lanceurs iraniens

Dans cette guerre d’usure technologique, l’objectif du commandement militaire américain, le United States Central Command, est clair : neutraliser les TEL (Transporter Erector Launcher), c’est-à-dire les camions lanceurs de missiles iraniens.

Pour atteindre cet objectif, l’armée américaine tente d’abord de dégrader les systèmes de défense aérienne iraniens à l’aide de munitions de longue portée afin de permettre à ses avions de combat d’opérer dans l’espace aérien iranien.

Cette première phase semble progresser. Mais la seconde — détruire les lanceurs mobiles — s’annonce beaucoup plus complexe.

Une doctrine iranienne conçue pour survivre aux frappes

L’Iran dispose d’une doctrine militaire spécifiquement pensée pour rendre ses missiles extrêmement difficiles à neutraliser. Les systèmes à carburant solide comme les Fateh-110 ou les Kheibar Shekan peuvent être préparés au tir en 10 à 20 minutes seulement, tandis que les missiles à carburant liquide de longue portée comme les Shahab-3 ou les Ghadr nécessitent 30 à 60 minutes de préparation.

Ces délais sont suffisamment courts pour permettre aux lanceurs de tirer puis de disparaître avant qu’une frappe aérienne américaine ne puisse atteindre leur position.

La géographie iranienne renforce encore cet avantage. Le pays couvre 1,6 million de km² et possède un relief montagneux particulièrement favorable à la dissimulation, notamment dans la chaîne des monts Zagros qui s’étend sur plus de 1 500 kilomètres.

Le précédent du Hezbollah au Liban

Les analystes militaires rappellent également l’expérience du conflit avec le Hezbollah au Liban. Malgré vingt-quatre années de surveillance continue sur environ 4 500 km² de territoire, Israël n’a jamais réussi à empêcher le Hezbollah de lancer 100 à 200 projectiles par jour pendant 66 jours.

Or la campagne iranienne actuelle se déroule sur un territoire plus de 300 fois plus vaste, avec des estimations de 50 à 150 activations de lanceurs par jour réparties sur plusieurs axes géographiques.

Le problème de la chaîne de frappe

Même lorsqu’un lanceur est détecté, la chaîne opérationnelle reste longue : identification, validation de la cible, mobilisation d’un avion ou d’un drone, transit vers la zone, puis tir de la munition.

Dans le contexte iranien, ce processus peut prendre 30 à 60 minutes, alors qu’un lanceur mobile peut tirer et quitter la zone en moins de 20 minutes.

Une supériorité aérienne sans contrôle du ciel

La conclusion des analystes militaires devient de plus en plus claire : les États-Unis pourraient obtenir une supériorité aérienne au-dessus de l’Iran, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils puissent supprimer la capacité de tir de missiles iraniens.

Ces deux objectifs sont radicalement différents. Le premier concerne le contrôle du ciel. Le second implique la destruction d’un réseau mobile, dispersé et profondément intégré dans le territoire.

Dans ces conditions, une réalité stratégique s’impose progressivement : l’Iran pourrait continuer à tirer des missiles aussi longtemps qu’il le souhaite. La seule variable réellement modifiable par la pression militaire occidentale serait le rythme des frappes — mais pas nécessairement leur durée.

Dans une guerre où les stocks de défense antimissile s’épuisent et où les lanceurs mobiles restent insaisissables, l’équilibre stratégique du Moyen-Orient pourrait être en train de basculer vers une guerre d’endurance technologique dont l’issue reste profondément incertaine.

