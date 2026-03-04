Washington accusé de nourrir une logique de croisade : la controverse autour de Pete Hegseth enflamme le débat mondial

La nomination et l’influence croissante de Pete Hegseth dans l’appareil militaire américain provoquent une onde de choc politique et médiatique dans plusieurs régions du monde. L’actuel secrétaire américain à la Défense est désormais au cœur d’une controverse internationale alimentée par ses déclarations passées, ses écrits et certains symboles religieux qu’il arbore publiquement. Pour ses détracteurs, ces éléments nourrissent la perception d’une confrontation civilisationnelle entre l’Occident et le monde musulman, perception particulièrement explosive dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient.

Au centre des critiques figure notamment son ouvrage “American Crusade”, publié en 2020, dans lequel il appelle à une mobilisation idéologique pour défendre ce qu’il décrit comme les valeurs occidentales et chrétiennes face aux menaces perçues contre les États-Unis. Dans ce livre, Hegseth développe une vision fortement marquée par la dimension religieuse de l’histoire occidentale, utilisant explicitement la métaphore des croisades pour décrire le combat politique et culturel contemporain.

Des déclarations controversées sur l’islam

Plusieurs passages du livre et interventions publiques de Pete Hegseth ont suscité de vives réactions. Il y affirme notamment que l’islam ne serait pas historiquement une “religion de paix”, une déclaration qui a été largement dénoncée par de nombreux responsables politiques et organisations religieuses comme une généralisation dangereuse à l’égard de plus de deux milliards de musulmans dans le monde.

Des accusations plus graves circulent également depuis plusieurs années concernant un incident survenu lors d’un événement de vétérans en 2015, au cours duquel il aurait tenu des propos hostiles envers les musulmans. Ces allégations n’ont jamais fait l’objet de procédures judiciaires, mais elles continuent d’alimenter la polémique autour de son positionnement idéologique.

Dans le climat géopolitique actuel, ces déclarations prennent une dimension particulière. Les tensions au Moyen-Orient, combinées à la perception d’un affrontement identitaire entre blocs culturels et religieux, rendent toute rhétorique religieuse dans la politique de défense extrêmement sensible.

Les symboles des croisades au cœur de la polémique

Une autre source de controverse concerne les tatouages que Pete Hegseth porte sur son corps, dont certains renvoient explicitement à l’imaginaire des croisades médiévales.

Il possède notamment le symbole de la croix de Jérusalem, emblème associé historiquement aux royaumes croisés qui ont contrôlé la ville sainte durant les croisades médiévales. Ces campagnes militaires furent lancées à partir de la fin du XIe siècle pour reprendre Jérusalem, alors sous domination musulmane.

Sur son bras figure également l’inscription “Deus Vult” — expression latine signifiant « Dieu le veut ». Ce slogan fut utilisé comme cri de ralliement lors de la First Crusade, appelée par le pape Urban II en 1095.

Pour ses critiques, ces symboles peuvent être interprétés comme une glorification implicite d’une période marquée par des guerres religieuses entre chrétiens et musulmans. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, ces références sont particulièrement sensibles car les croisades demeurent un traumatisme historique souvent évoqué dans les discours politiques contemporains.

Une déclaration explosive sur Jérusalem

Une autre prise de position de Pete Hegseth, remontant à 2018, a également provoqué un tollé dans le monde musulman. Lors d’une intervention à Jérusalem, il avait déclaré qu’il n’existait “aucune raison pour laquelle le miracle de la reconstruction du Temple sur le Mont du Temple ne pourrait pas se produire.”

Le site auquel il faisait référence est l’un des lieux religieux les plus sensibles au monde : l’esplanade des mosquées, qui abrite notamment la mosquée Al-Aqsa Mosque. Pour les musulmans, Al-Aqsa constitue le troisième lieu saint de l’islam.

Toute suggestion de modification du statu quo religieux sur ce site est considérée comme extrêmement provocatrice et susceptible de déclencher des tensions majeures dans toute la région.

L’influence de milieux religieux conservateurs

Pete Hegseth est également connu pour ses liens intellectuels avec certains penseurs chrétiens conservateurs, dont le pasteur américain Doug Wilson. Ce dernier défend une vision théologique très conservatrice de la société et s’est exprimé dans le passé contre plusieurs principes libéraux modernes, notamment l’égalité politique entre hommes et femmes ou les droits des minorités sexuelles.

Ces positions alimentent les critiques selon lesquelles certains courants religieux américains chercheraient à influencer la politique étrangère et la stratégie militaire des États-Unis.

Une perception dangereuse dans le monde musulman

Dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions géopolitiques, la perception d’une rhétorique religieuse dans la politique de défense américaine peut avoir des conséquences profondes. De nombreux analystes estiment que ces discours risquent de renforcer la propagande de groupes extrémistes qui présentent les conflits actuels comme une guerre de civilisation entre l’Occident et l’islam.

Les gouvernements occidentaux ont généralement tenté d’éviter cette lecture religieuse des conflits contemporains, insistant au contraire sur leur dimension politique et sécuritaire.

Une polémique mondiale

La controverse autour de Pete Hegseth illustre les tensions idéologiques qui traversent aujourd’hui la politique américaine et les relations internationales. Dans un monde déjà fragilisé par des crises géopolitiques multiples, les symboles, les mots et les références historiques prennent une importance considérable.

Pour certains observateurs, la question dépasse la personne de Pete Hegseth. Elle renvoie à un débat plus large sur la place de la religion dans la politique internationale et sur les risques qu’une rhétorique identitaire fasse basculer les rivalités géopolitiques dans une confrontation civilisationnelle.

Dans une région où l’histoire des croisades reste profondément ancrée dans la mémoire collective, la moindre référence à ce passé peut devenir une étincelle dans un climat déjà explosif.

