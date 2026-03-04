Guerre navale au large de l’Iran : Téhéran affirme avoir frappé un destroyer américain à plus de 600 km de ses côtes

Une nouvelle étape potentiellement explosive vient d’être franchie dans l’escalade militaire entre l’Iran et les États-Unis. Les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) ont annoncé avoir frappé un destroyer américain dans l’océan Indien à plus de 600 kilomètres des côtes iraniennes, dans le cadre de la vaste offensive baptisée « Operation True Promise 4 ». Selon la version officielle iranienne, l’attaque aurait été menée à l’aide de missiles Qadr-380 et Tala’iyeh, provoquant un incendie majeur impliquant également un navire ravitailleur américain.

Cette annonce intervient dans un contexte de confrontation militaire ouverte au Moyen-Orient depuis plusieurs jours, marquée par des bombardements américains et israéliens contre l’Iran et une série de représailles iraniennes contre des bases et intérêts occidentaux dans la région.

Une frappe revendiquée en haute mer

Dans un communiqué diffusé par ses services de communication, le Corps des Gardiens de la Révolution a affirmé que ses forces navales avaient détecté un destroyer de l’US Navy en train de se ravitailler auprès d’un tanker militaire dans l’océan Indien. Selon la version iranienne, les missiles lancés auraient frappé la zone de ravitaillement, provoquant une explosion suivie d’un incendie massif touchant les deux navires.

Les autorités iraniennes affirment que l’attaque s’est déroulée à environ 600 à 650 kilomètres des côtes iraniennes, ce qui constituerait une démonstration de la portée opérationnelle de leurs missiles et de leur capacité à frapper des cibles navales loin de leur territoire.

Le communiqué souligne que cette action s’inscrit dans la onzième vague d’attaques de l’opération militaire « True Promise 4 », une campagne coordonnée qui viserait des installations militaires américaines et israéliennes dans toute la région.

Une guerre maritime qui s’étend

Depuis le début de la crise, l’Iran affirme avoir lancé des centaines de missiles et plus de 700 drones contre des cibles militaires dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment en Irak, au Koweït et dans le Golfe.

Les opérations semblent désormais s’étendre au domaine maritime, ce qui inquiète fortement les marchés et les grandes puissances. Les routes maritimes du Golfe et de l’océan Indien sont parmi les plus stratégiques du monde pour le transport d’hydrocarbures et de marchandises.

Les Gardiens de la Révolution ont également revendiqué ces derniers jours des frappes contre des tankers et des navires logistiques liés aux forces américaines, signalant une stratégie visant à perturber les chaînes d’approvisionnement militaires occidentales.

Parallèlement, plusieurs incidents impliquant des pétroliers et des drones ont été signalés dans la région du détroit d’Ormuz, un passage par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

Aucune confirmation américaine pour l’instant

À l’heure actuelle, aucune confirmation officielle n’a été fournie par le Pentagone concernant la destruction ou l’endommagement d’un destroyer américain. Les précédents épisodes de ce conflit ont montré que les déclarations des différents protagonistes sont souvent contradictoires et parfois utilisées à des fins de communication stratégique.

Historiquement, l’Iran et les États-Unis se sont déjà accusés mutuellement d’incidents navals dans la région, chaque camp contestant la version de l’autre

