Le pape Léon XIV va visiter quatre pays d’Afrique en avril, dont le Cameroun et l’Algérie

Le Vatican a officialisé la prochaine tournée africaine du pape Léon XIV. Du 13 au 23 avril, le souverain pontife se rendra successivement en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce déplacement, le troisième à l’étranger depuis son élection en mai 2025, revêt une dimension particulière : il s’agira de la toute première visite d’un pape en Algérie.



Un itinéraire dense à travers quatre pays

Selon le communiqué du Saint-Siège, le chef de l’Église catholique entamera son voyage à Alger et Annaba du 13 au 15 avril. Il poursuivra ensuite au Cameroun, avec des étapes à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril. La troisième séquence le conduira en Angola, à Luanda, Muxima et Saurimo du 18 au 21 avril, avant de conclure en Guinée équatoriale, à Malabo, Mongomo et Bata, du 21 au 23 avril.

Cette tournée s’inscrit dans la volonté du pape de renforcer la présence du Vatican sur le continent africain, où le catholicisme connaît une croissance dynamique, tout en consolidant les relations interreligieuses.

Une première historique en Algérie

La séquence algérienne constitue l’un des temps forts de ce déplacement. Jamais un souverain pontife ne s’était rendu en Algérie, pays majoritairement musulman de 47 millions d’habitants, où l’islam sunnite de tradition malékite est religion d’État. La Constitution algérienne garantit toutefois la liberté de culte, sous certaines conditions encadrées par les autorités.

En décembre dernier, le pape Léon XIV avait exprimé son souhait de visiter l’Algérie afin de découvrir les lieux liés à saint Augustin et de « poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman ». Cette déclaration éclaire la portée symbolique de la visite : au-delà du geste diplomatique, il s’agit d’un acte en faveur du dialogue interreligieux.

La figure de saint Augustin, né en 354 dans l’actuelle région de Souk Ahras et évêque d’Hippone — aujourd’hui Annaba —, occupe une place centrale dans la tradition chrétienne. Philosophe et théologien majeur, il demeure l’un des pères fondateurs de la pensée occidentale. La présence du pape à Annaba aura donc une forte dimension historique et spirituelle.

Mémoire et réconciliation

La visite intervient également dans un contexte mémoriel particulier, quelques jours après le trentième anniversaire de l’enlèvement des moines cisterciens de Tibhirine, en mars 1996, en pleine guerre civile algérienne. Les sept religieux, issus du monastère de Notre-Dame de l’Atlas, avaient été assassinés dans des circonstances qui demeurent partiellement obscures. Leur mort avait été revendiquée par le Groupe islamique armé (GIA) et ils ont été béatifiés en 2018.

Sans être explicitement présentée comme une commémoration, la visite papale en Algérie s’inscrit dans une histoire marquée par ces événements. Elle pourrait être l’occasion de rappeler un message de paix et de réconciliation dans un pays encore marqué par le souvenir des années de violence.

Un message de paix en Afrique centrale

Au Cameroun et en Angola, la tournée du pape prendra une dimension plus directement politique. Ces deux pays traversent des périodes de fortes tensions internes, marquées par des contestations sociales et des crises politiques. Dans ces contextes fragiles, la parole du chef de l’Église catholique est attendue comme un appel à la paix et au dialogue.

Le paysage religieux africain connaît par ailleurs de profondes recompositions, avec une progression des Églises évangéliques et pentecôtistes et une présence croissante de l’islam dans certaines régions. La visite de Léon XIV vise aussi à consolider la place du catholicisme dans ces sociétés en mutation.

En Guinée équatoriale, pays à majorité catholique, le pape devrait s’adresser à une communauté chrétienne influente dans la vie sociale et politique du pays.

Une diplomatie spirituelle assumée

Depuis son élection en mai 2025, Léon XIV s’efforce d’imprimer une ligne marquée par le dialogue, notamment avec le monde musulman. Ce voyage africain illustre cette diplomatie spirituelle, dans la continuité des efforts engagés par ses prédécesseurs pour favoriser la coexistence et la compréhension entre religions.

La visite en Algérie, en particulier, constitue un geste fort dans un contexte géopolitique où les tensions identitaires et religieuses demeurent sensibles. En choisissant de se rendre sur la terre de saint Augustin, le pape entend rappeler l’ancienneté des racines chrétiennes en Afrique du Nord tout en affirmant une volonté de respect et de coopération avec l’islam.

Cette tournée africaine s’annonce ainsi comme un moment clé du jeune pontificat de Léon XIV. Entre mémoire, diplomatie et message de paix, elle pourrait marquer durablement les relations du Vatican avec le continent africain et avec le monde musulman.

