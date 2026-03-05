Jour 6 de la guerre : THAAD aveuglé, F-15 abattu, Tel-Aviv frappée — le Moyen-Orient bascule dans l’inconnu

Le sixième jour de la guerre entre Israël, les États-Unis et l’axe Iran-Hezbollah marque un tournant brutal. Ce qui devait être, selon Washington et Tel-Aviv, une opération éclair pour briser les capacités militaires de l’Iran est en train de se transformer en un affrontement régional d’une intensité imprévisible.

Sur plusieurs fronts simultanément — ciel iranien, Liban, Golfe et même haute mer — les événements de ces dernières heures révèlent une réalité que peu d’analystes occidentaux avaient anticipée : la guerre ne suit plus le scénario initial.

Au contraire, les lignes de front s’étendent, les systèmes militaires réputés invincibles vacillent et l’économie mondiale commence déjà à ressentir les premiers chocs.

Le choc stratégique : l’ombre américaine THAAD « aveuglée »

L’événement militaire le plus spectaculaire de la journée concerne la destruction partielle du système de défense antimissile américain THAAD dans plusieurs pays du Golfe.

Selon les déclarations du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne, corroborées par des images satellites relayées par plusieurs analystes militaires, plusieurs radars stratégiques ont été frappés simultanément.

Trois installations majeures auraient été neutralisées :

– la base aérienne Muwaffaq Salti en Jordanie

– la base Prince Sultan en Arabie saoudite

– une installation radar stratégique au Qatar

Ces radars constituent les « yeux » du système THAAD, l’un des piliers du bouclier antimissile américain au Moyen-Orient.

Une fois ces radars neutralisés, l’Iran aurait lancé plusieurs missiles balistiques hypersoniques qui ont réussi à pénétrer la défense aérienne israélienne.

Parmi les cibles touchées : le ministère de la Défense à Tel-Aviv et les abords de l’aéroport Ben Gourion.

Pour de nombreux observateurs militaires, l’événement est majeur : il remet en question l’efficacité du parapluie défensif américain dans la région.

Le ciel de Téhéran devient un piège

La confrontation aérienne au-dessus de l’Iran a également pris un tournant spectaculaire.

Lors d’une vague de frappes contre des infrastructures à Téhéran, un avion de chasse américain F-15 aurait été abattu au-dessus des montagnes de Lavasan, au nord de la capitale iranienne.

Des images circulant sur plusieurs réseaux montrent l’appareil déployant des leurres avant de disparaître dans une explosion.

Les pilotes auraient été récupérés lors d’une opération de sauvetage menée par des commandos américains et israéliens et évacués vers l’Arabie saoudite.

Même si l’équipage a survécu, la chute de l’un des chasseurs les plus emblématiques de l’arsenal américain constitue un choc symbolique pour la supériorité aérienne occidentale.

Au Liban, l’offensive terrestre israélienne stoppée

Sur le front libanais, la bataille autour de la ville de Khiam est devenue l’un des points les plus violents du conflit.

Selon plusieurs sources militaires, les forces israéliennes auraient tenté une incursion terrestre qui s’est rapidement transformée en embuscade.

Hezbollah affirme avoir mené plus de vingt opérations coordonnées, combinant combats rapprochés, tirs de missiles antichars et frappes de roquettes à longue portée.

Des hélicoptères israéliens auraient été déployés pour évacuer des blessés et des morts.

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a lancé un avertissement sévère à son gouvernement, qualifiant l’offensive au Liban de « bourbier dangereux » et dénonçant une direction politique « messianique et irresponsable ».

Washington joue la carte kurde

Face à la résistance iranienne, les États-Unis auraient tenté d’ouvrir un nouveau front en exploitant les tensions internes en Iran.

Des informations révélées par plusieurs médias indiquent que Washington aurait sollicité des groupes kurdes pour encourager une incursion armée depuis l’Irak vers le territoire iranien.

La réaction de Téhéran a été immédiate.

Trois missiles balistiques auraient frappé des positions kurdes dans le Kurdistan irakien, envoyant un message clair : toute tentative de déstabilisation interne sera traitée comme une agression militaire.

Incident naval : la frégate iranienne « Dena » coulée

La guerre s’étend désormais jusqu’à l’océan Indien.

Une frégate iranienne, la Dena, a été coulée au large des côtes indiennes dans un incident impliquant des forces américaines.

Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, le navire se trouvait dans une mission non-combat et n’était pas armé.

L’équipage comptait environ 130 marins.

Téhéran parle déjà d’un « crime de guerre naval » et promet des représailles.

La guerre commence à coûter des milliards

Au-delà des combats, les conséquences économiques deviennent visibles.

Le ministère israélien des Finances estime que la guerre a déjà coûté près de 9,5 milliards de shekels en une semaine.

Dans le Golfe, plusieurs compagnies maritimes, dont le géant Maersk, ont suspendu leurs routes commerciales vers certaines zones.

Aux États-Unis, les marchés financiers commencent à réagir : les rendements des obligations américaines dépassent désormais les 4 %, signe que le financement de la guerre inquiète les investisseurs.

Une guerre qui pourrait durer

Six jours après le début des hostilités, une conclusion s’impose : la guerre qui devait être rapide s’enlise.

Les systèmes militaires occidentaux sont contestés, les fronts s’élargissent et l’économie mondiale commence à trembler.

Si cette dynamique se poursuit, le conflit pourrait durer des mois et entraîner une déstabilisation majeure du Moyen-Orient.

Et dans cette guerre des volontés, le véritable champ de bataille pourrait finalement être l’économie mondiale et l’équilibre stratégique de toute la planète.

