Epstein : près de 48 000 dossiers retirés par la justice américaine, la tempête politique relancée

Le scandale Epstein n’en finit pas de secouer l’Amérique. Alors que Washington promettait depuis des années une transparence totale sur les archives du financier accusé de trafic sexuel de mineures, une révélation vient de rallumer la polémique : des dizaines de milliers de documents ont été retirés du site officiel du ministère de la Justice.

Selon le département de la Justice américain, 47 635 fichiers liés à l’affaire Jeffrey Epstein ont été temporairement mis hors ligne pour “révision”. L’annonce a immédiatement déclenché une vague de réactions politiques et médiatiques aux États-Unis, où l’affaire reste l’une des plus sensibles des dernières décennies.

Car derrière ces milliers de documents manquants se cache une question explosive : que contiennent réellement ces dossiers que le public ne peut plus consulter ?

Une transparence promise… puis suspendue

Depuis la mort de Jeffrey Epstein en 2019 dans une prison fédérale de New York, la pression politique et médiatique n’a cessé d’augmenter pour obtenir la publication complète des archives de l’enquête.

Accusé d’avoir organisé un réseau international d’exploitation sexuelle de mineures, Epstein entretenait des relations avec de nombreuses personnalités politiques, financières et médiatiques.

Face à l’indignation de l’opinion publique, le Congrès américain avait adopté une loi imposant la déclassification progressive de millions de pages de documents liés à l’affaire.

Plusieurs vagues de publication ont ainsi permis de rendre publiques des millions de pages d’archives judiciaires, de témoignages et de documents d’enquête.

Mais la découverte récente d’un trou massif dans les bases de données a immédiatement relancé les soupçons.

Des dizaines de milliers de fichiers disparus

Des journalistes et chercheurs analysant les archives ont découvert que des dizaines de milliers de fichiers avaient été retirés du portail public du ministère de la Justice.

Le département de la Justice affirme que 47 635 documents sont actuellement en cours de réexamen afin de supprimer certaines informations sensibles, notamment l’identité des victimes.

Selon les autorités, ces fichiers devraient être remis en ligne après ce processus de vérification.

Mais cette explication ne convainc pas tout le monde.

Les soupçons d’une dissimulation

Pour de nombreux observateurs, cette disparition massive de documents intervient dans un contexte particulièrement sensible.

Plusieurs dossiers contiendraient des témoignages et des déclarations impliquant des personnalités puissantes ayant fréquenté Jeffrey Epstein au fil des années.

Parmi ces documents figureraient également des résumés d’entretiens menés par le FBI dans lesquels certaines personnes affirment avoir été abusées lorsqu’elles étaient mineures.

Certaines accusations mentionnent notamment l’ancien président Donald Trump. Celui-ci a toujours nié toute implication et aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre lui dans le cadre de l’affaire Epstein.

Les autorités américaines soulignent également que certains témoignages présents dans les archives ne sont pas nécessairement vérifiés et peuvent provenir de déclarations indirectes.

Malgré ces précisions, la disparition temporaire de milliers de documents alimente les soupçons d’une possible protection de certaines élites.

Un scandale qui ne disparaît pas

L’affaire Epstein continue de hanter la politique américaine.

La mort du financier en détention en 2019 — officiellement qualifiée de suicide — reste entourée de nombreuses zones d’ombre.

Depuis lors, la question centrale demeure la même : qui étaient réellement les clients et les complices du réseau Epstein ?

Les archives judiciaires déjà publiées ont montré que le financier entretenait des relations avec des dirigeants politiques, des milliardaires, des célébrités et des membres de la haute société internationale.

Mais tant que des dizaines de milliers de documents resteront inaccessibles, le doute continuera de planer.

Et à Washington, une question commence à circuler avec insistance dans les couloirs du Congrès :

si ces dossiers ne contiennent rien de compromettant, pourquoi les retirer du regard du public ?

J’aime ça : J’aime chargement…

Similaire

Comments

commentaires