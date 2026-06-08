Liban : Joseph Aoun défend les négociations indirectes avec Israël

La présidence libanaise traverse une séquence diplomatique délicate. Le chef de l’État, Joseph Aoun, multiplie les prises de parole pour défendre l’ouverture d’un canal de négociation avec Israël, en mobilisant un argumentaire centré sur la préservation de la souveraineté du Liban. Cette ligne, présentée par le palais de Baabda comme une voie de sortie pragmatique aux tensions persistantes sur la frontière sud, suscite une opposition frontale d’une partie de la scène politique et médiatique libanaise, à commencer par le quotidien Al Akhbar, qui en propose une lecture diamétralement opposée.

Un discours présidentiel sous le signe de la souveraineté

Depuis son investiture, Joseph Aoun s’efforce de redonner du crédit à l’État central, érodé par des années de paralysie institutionnelle et par la coexistence conflictuelle avec l’arsenal du Hezbollah. Le président, ancien commandant de l’armée libanaise, place la restauration du monopole de la force légitime au cœur de son mandat. C’est dans ce cadre qu’il défend l’idée d’un dialogue indirect avec l’État hébreu, sous l’égide d’intermédiaires internationaux, afin de stabiliser la ligne bleue et d’obtenir, à terme, un retrait israélien des positions encore occupées dans le sud du pays.

Le chef de l’État présente cette démarche comme l’expression même de la souveraineté retrouvée : négocier reviendrait, selon cette grille de lecture, à reprendre la main face à un voisin militairement dominant, plutôt qu’à subir le statu quo des frappes et des incursions. L’argument est aussi destiné à l’extérieur, à Washington comme à Paris, dont le soutien financier et politique conditionne en grande partie la viabilité de l’État libanais à court terme.

La charge d’Al Akhbar : « négocier sur le mode de la mendicité »

La lecture proposée par Al Akhbar prend le contre-pied exact de cette communication officielle. Le quotidien beyrouthin, traditionnellement aligné sur les positions de l’axe de la résistance, accuse Joseph Aoun de travestir une capitulation en récit souverainiste. Selon le journal, l’usage répété du vocable de souveraineté servirait à habiller idéologiquement une concession majeure : l’acceptation d’un cadre de discussion défini, en amont, par les rapports de force imposés par Israël et ses parrains occidentaux.

Le titre choisi par la rédaction, qui évoque une négociation menée « à la manière d’une supplique », résume la thèse défendue. Pour Al Akhbar, le Liban officiel n’aborderait pas la table des discussions en position d’État disposant de cartes politiques et militaires, mais comme un acteur affaibli quémandant une désescalade. Le quotidien y voit la confirmation d’un basculement stratégique de Baabda, qui se rangerait dans l’orbite des recommandations américaines au lieu de s’appuyer sur la dissuasion incarnée, jusqu’ici, par le Hezbollah.

Une fracture politique aux conséquences régionales

Au-delà de la polémique éditoriale, le débat révèle la profondeur de la fracture qui traverse la scène libanaise depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 et les bouleversements militaires subis par le Hezbollah. La présidence Aoun parie sur l’institutionnalisation du dialogue indirect pour consolider la trêve, désarmer progressivement les acteurs non étatiques et débloquer l’aide internationale. Ses détracteurs y voient au contraire l’effacement d’un levier stratégique majeur, sans garantie tangible sur le retrait israélien des cinq points encore tenus dans le Sud-Liban ni sur la cessation des frappes aériennes.

La controverse engage également la lecture régionale du moment. Les capitales du Golfe, particulièrement Riyad et Abou Dhabi, observent avec attention la capacité de Beyrouth à s’extraire de la tutelle iranienne, condition implicite de tout retour massif des investissements arabes. À l’inverse, Téhéran et ses relais redoutent une normalisation rampante qui marginaliserait définitivement l’option militaire libanaise. Entre les deux, Joseph Aoun avance sur une ligne de crête, où chaque mot prononcé sur la souveraineté est désormais pesé, contesté, et instrumentalisé.

Reste une question, centrale pour la suite du mandat : la stratégie présidentielle parviendra-t-elle à produire des résultats tangibles sur le terrain avant que l’opposition intérieure n’érode son capital politique ? Selon Al Akhbar.

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