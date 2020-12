Gabon : Le bilan d’Ali Bongo sur le fonds présidentiel face à la Covid-19

Ads

Dans une tenue décontractée, le président gabonais est apparu très à l’aise, à la télévision nationale pour faire un bilan sur le fonds présidentiel, mis en place en avril dernier en vue de soutenir les Gabonais économiquement faibles (GEF) face à la Covid-19.

Pour Ali Bongo Ondimba, le bilan est très positif. « Le succès a dépassé nos anticipations. Durant six mois, ce fonds a permis de prendre en charge près de 350 000 Gabonais économiquement faibles enregistrés à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Dès le début du mois de septembre, la somme de 2,1 milliards de FCFA que j’ai injectée à titre personnel a été consommée en totalité » .

Avecle sentiment du devoir accompli, grâce à ce fonds qu’il a financé sur ses fons propres, un geste inédit en Afrique, le chef de l’État a salué les résultats enregistrés dans la lutte contre le Covid-19 au Gabon à l’approche des fêtes de fin d’année.

« Nous pouvons être collectivement fiers. Notre stratégie de riposte, la qualité de notre système de santé, le professionnalisme et le dévouement de notre personnel médical, votre civisme dans le respect des gestes barrières, et les mesures d’hygiène. Tout ceci nous a permis de venir pratiquement à bout de la Covid-19 sur notre territoire. Résultat, nous retrouvons peu à peu le cours normal d’une vie avec la reprise progressive des activités économiques, et des activités sociales, si indispensables à la vie sociale », s’est réjoui le numéro un gabonais.

Pour autant, Ali Bongo Ondimba a invité les populations à rester vigilants et à respecter les gestes barrières en attendant la disponibilité d’un vaccin. Car, « nous avons remporté une bataille, plusieurs même. Mais il nous faut encore gagner la guerre », a-t-il martelé.

Le Gabon est considéré en Afrique comme l’un des pays les plus efficaces dans la riposte au Covid-19. Depuis bientôt deux mois, le pays parvient à maintenir le nombre de cas actifs en deçà de la centaine, signe que la cinétique de l’épidémie semble bel et bien enrayée.

