John Mahama : le retour d’un ancien président au Ghana

John Mahama, ancien président du Ghana, signe son retour en remportant les élections après une défaite en 2016. Son succès repose sur une promesse de relance économique et de réformes, mais des défis restent à surmonter.

Une victoire historique dans un contexte économique tendu

John Mahama a construit sa campagne sur des promesses de relance économique dans un pays marqué par l’inflation galopante et un chômage élevé. Il s’est engagé à maintenir les industries en activité 24 heures sur 24 pour stimuler l’emploi et l’économie. Selon Kwame Asah-Asante, professeur de sciences politiques, Mahama a mis en avant son expérience pour convaincre les électeurs qu’il pouvait gérer les crises économiques mieux que ses prédécesseurs.

Cependant, sa victoire reflète aussi la colère des citoyens envers le gouvernement sortant, incapable de répondre aux défis actuels, notamment la hausse du coût de la vie et les coupures d’électricité persistantes, surnommées dumsor. Ces promesses devront être concrétisées rapidement pour éviter la désillusion populaire.

Bien que sa victoire soit saluée, Mahama traîne le poids de son passé. Lors de son précédent mandat (2012-2017), il avait été critiqué pour son incapacité à stabiliser l’économie et à résoudre les problèmes énergétiques. Ces échecs passés, bien que compensés par son expérience et sa vision, restent une ombre planant sur son nouveau mandat.

Les observateurs s’interrogent : les électeurs ont-ils choisi par espoir d’un redressement ou par manque d’alternative crédible ? Ce dilemme souligne les attentes élevées et la nécessité pour Mahama de prouver qu’il a appris de ses erreurs.

Une stratégie politique audacieuse et inclusive

Un des aspects marquants de la campagne de Mahama a été la nomination de Jane Naana Opoku-Agyemang, ancienne ministre de l’Éducation, comme colistière. Ce choix stratégique a été perçu comme une avancée majeure pour la représentation féminine dans la politique ghanéenne.

Shamima Muslim, une activiste de renom, a salué cette décision, affirmant qu’elle inspirait confiance, notamment parmi les électrices. Dans une société encore marquée par les barrières de genre, ce choix a envoyé un message puissant sur l’engagement du NDC envers l’égalité des sexes.

Durant la campagne, Mahama a multiplié les rencontres avec des chefs traditionnels et religieux, consolidant ainsi son soutien dans les régions rurales et conservatrices. Ces alliances ont joué un rôle crucial dans son retour au pouvoir, en renforçant sa crédibilité et en élargissant sa base électorale.

En revanche, son soutien au projet de loi anti-LGBTQ, bien que populaire auprès de certains segments de la population, a suscité des critiques internationales. Cela illustre les défis pour Mahama, qui devra jongler entre pressions nationales et attentes globales.

Les défis à venir pour un second mandat réussi

John Mahama a promis de créer un bureau chargé d’examiner les marchés publics au-delà d’un seuil de 5 millions de dollars pour limiter la corruption. Cette initiative répond aux critiques persistantes sur le manque de transparence dans les passations de marchés au Ghana, qui ont terni la réputation de son parti.

Cependant, regagner la confiance des citoyens nécessitera des actions concrètes et une gouvernance irréprochable. Comme l’a souligné Baffour Agyeman-Duah, les allégations de corruption associées à son précédent mandat, bien qu’elles ne le concernent pas directement, continuent de nuire à son image.

Les priorités de Mahama incluent la réduction du chômage et le redressement des infrastructures énergétiques pour éviter un retour aux dumsor. En parallèle, il devra répondre à la frustration des jeunes, qui cherchent des opportunités économiques et sociales dans un pays en proie à une émigration massive.

Sa promesse de relancer l’économie et de créer des emplois est ambitieuse, mais les défis structurels et l’impact des crises mondiales rendent cette tâche ardue. Une collaboration étroite avec le secteur privé et les institutions internationales sera cruciale pour atteindre ces objectifs.

