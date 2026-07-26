Burkina Faso : la justice annule un contrat de streaming aurifère

La justice burkinabè vient de porter un coup sévère à un montage financier bien connu du secteur minier mondial. Un tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de streaming aurifère conclu entre les sociétés canadiennes Franco-Nevada et Sandstorm Gold Royalties et un actif situé sur le territoire national. Le jugement, dont la portée dépasse largement les frontières du Burkina Faso, interroge la solidité juridique d’instruments financiers massivement utilisés à travers le continent africain pour préfinancer la production d’or.

Le streaming aurifère repose sur un principe simple : un financier avance des capitaux à un exploitant minier en échange du droit d’acheter, pendant toute la durée de vie de la mine, une part de la production à un prix décoté par rapport au cours du marché. Franco-Nevada et Sandstorm figurent parmi les acteurs les plus actifs de ce segment, avec des portefeuilles répartis sur plusieurs juridictions africaines. Le désaveu prononcé à Ouagadougou fragilise un modèle jusqu’ici jugé robuste par les investisseurs.

Un jugement qui interroge la souveraineté minière

La décision s’inscrit dans une séquence politique amorcée depuis l’arrivée au pouvoir des autorités de transition à Ouagadougou. Le pays, troisième producteur d’or du continent, a engagé une révision en profondeur de son cadre extractif, avec l’ambition affichée de capter une part plus élevée de la rente aurifère. Plusieurs permis ont déjà été retirés, des actifs nationalisés et un nouveau code minier adopté afin de renforcer les prérogatives de l’État actionnaire.

L’annulation du contrat de streaming s’inscrit dans cette logique de reprise en main. Les magistrats ont estimé, selon les éléments disponibles, que les conditions initiales de l’accord n’étaient pas conformes aux dispositions légales en vigueur. Pour les autorités burkinabè, la décision valide une lecture stricte de la souveraineté sur les ressources naturelles. Pour les groupes miniers cotés à Toronto ou New York, elle ouvre une zone d’incertitude sur des engagements parfois vieux de plus d’une décennie.

Franco-Nevada et Sandstorm face à un précédent inédit

Franco-Nevada, valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, s’est bâtie sur un modèle d’accumulation de redevances et de streams à travers le monde. Sandstorm, plus modeste mais très présente sur les mines de moyenne taille, a également fait de l’Afrique de l’Ouest l’un de ses terrains privilégiés. Les deux groupes se retrouvent contraints d’évaluer les conséquences comptables et opérationnelles d’une décision qui pourrait remettre en cause l’un des actifs de leurs portefeuilles.

Au-delà des seules entreprises visées, c’est l’ensemble de la communauté financière minière qui observe le dossier avec attention. Les prêteurs, les fonds spécialisés et les compagnies d’assurance-crédit exportation intègrent traditionnellement le risque politique dans leurs modèles, mais rarement le risque de nullité judiciaire d’un contrat structuré. Le précédent burkinabè pourrait renchérir le coût du capital pour les projets ouest-africains, à un moment où le cours de l’or évolue à des niveaux historiquement élevés.

Un signal pour l’Afrique aurifère

Le Mali, le Niger, la Guinée et, dans une moindre mesure, le Ghana ont eux aussi engagé des révisions de leurs régimes miniers. Le Sahel central, en particulier, affiche une volonté commune de renégocier les termes de contrats jugés déséquilibrés. La décision rendue à Ouagadougou offre à ces États un argumentaire judiciaire susceptible d’inspirer des démarches comparables. Reste que la portée exacte du jugement dépendra des voies de recours et d’un éventuel bras de fer arbitral.

Les contrats de streaming intègrent en général des clauses d’arbitrage international, notamment devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Franco-Nevada et Sandstorm disposent donc de leviers pour contester l’annulation, mais la trajectoire diplomatique récente du Burkina Faso laisse entrevoir un affrontement long. Concrètement, le pays s’est montré peu enclin à accepter la primauté des juridictions extérieures sur des différends touchant à ses ressources.

Pour les décideurs publics et privés du continent, ce dossier constitue un cas d’école. Il illustre la tension croissante entre la sophistication des instruments financiers occidentaux et la volonté politique d’États africains désireux de renégocier les termes de leur intégration aux marchés mondiaux des matières premières. Selon Financial Afrik, les répercussions du jugement devraient largement dépasser le seul cadre burkinabè.

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