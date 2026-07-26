Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance son parti KIIRAAY à Dakar

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a franchi un cap décisif en officialisant, samedi 25 juillet à Dakar, la création de KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, son propre véhicule partisan. L’annonce, faite lors d’une assemblée générale constitutive tenue dans un hôtel de la capitale, consacre l’émancipation politique du chef de l’État vis-à-vis du Parti africain pour l’indépendance, le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), la formation qui l’avait porté au pouvoir en mars 2024. Le nouveau parti s’installe sous la devise « La Patrie d’abord », affichant d’emblée un positionnement axé sur la souveraineté nationale et la solidité des institutions.

Une rupture assumée avec Ousmane Sonko

La naissance de KIIRAAY intervient sur fond de dissensions publiques entre Bassirou Diomaye Faye et son ex-mentor Ousmane Sonko, resté à la tête du PASTEF et Premier ministre. Longtemps présentés comme les deux visages complémentaires d’une même vague de rupture, les deux hommes ont vu leurs trajectoires diverger au cours des derniers mois, jusqu’à cette séparation organisationnelle désormais actée. Pour le président, disposer d’une structure partisane propre revient à sortir d’une dépendance politique devenue inconfortable et à se doter d’un appareil aligné sur ses arbitrages présidentiels.

La symbolique du choix n’a rien d’anodin. En wolof, le terme kiiraay renvoie à l’idée de protection, un registre qui tranche avec la posture frontale et contestataire longtemps incarnée par le PASTEF. Là où l’ancien parti cultivait la rhétorique de la souveraineté par la rupture, la nouvelle formation entend articuler patriotisme, républicanisme et stabilité institutionnelle. Ce glissement sémantique traduit un repositionnement du chef de l’État vers un centre de gravité plus institutionnel, à mesure qu’il consolide l’exercice du pouvoir.

Un positionnement patriotique et républicain

La feuille de route affichée par KIIRAAY met l’accent sur la défense de l’intérêt national, le renforcement des institutions républicaines et la consolidation de l’État de droit. Ces axes, énoncés lors de l’assemblée constitutive, dessinent un projet moins protestataire et davantage tourné vers la gestion de l’appareil d’État. La formule « Les Patriotes Républicains » cherche à concilier deux registres : l’attachement à la souveraineté, marqueur du camp Faye-Sonko depuis les législatives de 2022, et la fidélité aux normes républicaines, gage adressé aux élites administratives, économiques et diplomatiques.

Ce cadrage n’est pas neutre à l’endroit des partenaires internationaux du Sénégal. Depuis son arrivée à la présidence, Bassirou Diomaye Faye a multiplié les signaux d’ouverture aux bailleurs et aux investisseurs, tout en poursuivant la renégociation de certains contrats stratégiques dans les hydrocarbures et les mines. La création d’un parti explicitement centré sur les institutions vise à rassurer sur la prévisibilité de l’action publique, dans un contexte où Dakar cherche à préserver son accès aux marchés financiers et à sa relation avec le Fonds monétaire international.

Recomposition du paysage politique sénégalais

L’irruption de KIIRAAY reconfigure mécaniquement les rapports de force. Le PASTEF, désormais privé de la caution présidentielle, conserve un ancrage militant important mais perd le levier symbolique du palais. Les formations d’opposition traditionnelles, du Parti démocratique sénégalais aux structures héritées de la coalition Benno Bokk Yaakaar, doivent recalibrer leur stratégie face à une majorité présidentielle qui se dote de sa propre colonne vertébrale partisane. Reste à savoir quelle part de l’appareil PASTEF, notamment parmi les députés élus en novembre 2024, migrera vers la nouvelle structure.

Le calendrier politique renforce l’enjeu. Les prochaines échéances locales et la préparation du scrutin présidentiel de 2029 constitueront les premiers tests grandeur nature pour KIIRAAY. Le parti devra rapidement démontrer sa capacité à structurer un maillage territorial, à formuler une offre programmatique distincte et à mobiliser au-delà du socle militant hérité de la campagne de 2024. Concrètement, la bataille se jouera aussi sur le contrôle des ressources partisanes, des relais administratifs et des réseaux économiques régionaux.

Pour Bassirou Diomaye Faye, l’équation politique se déplace donc du terrain de la loyauté personnelle à celui de la construction institutionnelle d’une force présidentielle. Selon Financial Afrik, cette étape ouvre une nouvelle phase politique au Sénégal.

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