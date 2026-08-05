Gabon : le secteur extractif recule de 2,9 % au premier trimestre 2026

Les industries extractives du Gabon ont abordé l’exercice 2026 sur une trajectoire contrastée. L’activité globale du secteur s’est contractée de 2,9 %, plombée par le repli des hydrocarbures, tandis que la filière manganèse a continué d’imprimer une dynamique haussière. Ce constat, tiré de la Note de conjoncture sectorielle diffusée par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), illustre la persistance d’une dépendance structurelle de l’économie gabonaise aux performances de son amont pétrolier.

Un secteur extractif gabonais miné par le repli pétrolier

Le décrochage des hydrocarbures pèse lourd dans la balance sectorielle. À Libreville, la production de brut souffre depuis plusieurs trimestres du vieillissement des champs matures, de la maintenance prolongée de certaines installations et d’un rythme d’investissement en amont qui peine à compenser le déclin naturel des gisements. La contraction de 2,9 % du secteur extractif au premier trimestre 2026 reflète cette érosion continue, dans un pays où l’or noir demeure la première source de recettes d’exportation.

Les autorités gabonaises observent avec attention cette évolution, alors que le budget de l’État reste très exposé aux fluctuations de la production et des cours mondiaux. La contre-performance des hydrocarbures survient dans un contexte régional marqué par les arbitrages des majors internationales, qui redéploient une partie de leurs capitaux vers des bassins jugés plus rentables ou moins matures. Le bassin sédimentaire gabonais, longtemps pivot de l’économie nationale, doit désormais composer avec cette concurrence pour l’attractivité des capitaux d’exploration-production.

Le manganèse, amortisseur d’une économie en transition

Face au reflux pétrolier, la filière minière joue un rôle d’amortisseur. Le manganèse, dont le Gabon figure parmi les premiers producteurs mondiaux, a continué d’enregistrer une progression soutenue au cours de la période analysée. Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement d’une décennie de montée en puissance du minerai, tirée par la demande sidérurgique asiatique et par l’essor progressif des besoins liés aux batteries, notamment dans les cathodes de nouvelle génération.

La contribution croissante du manganèse à la valeur ajoutée extractive traduit un rééquilibrage graduel du panier minier gabonais. Les autorités misent sur ce minerai stratégique pour diversifier les recettes et amorcer une politique de transformation locale, à travers des projets d’agglomération et de production de silicomanganèse. Ces initiatives visent à capter davantage de valeur sur la chaîne, plutôt que d’exporter le minerai brut, conformément à une doctrine désormais partagée par plusieurs pays miniers d’Afrique centrale et de l’Ouest.

Diversification et souveraineté productive en ligne de mire

La photographie livrée par la DGEPF confirme un enjeu de fond pour les autorités de la transition. La double dépendance du Gabon, à la fois aux hydrocarbures pour les recettes budgétaires et aux marchés extérieurs pour les débouchés miniers, appelle une stratégie de résilience plus affirmée. La montée en cadence de la Société équatoriale des mines (SEM), présente au capital de plusieurs projets, illustre la volonté de renforcer la maîtrise nationale sur les segments-clés.

Dans le même temps, la question de la relance amont dans le pétrole reste posée. Les cycles d’appels d’offres offshore, la modernisation du cadre contractuel et les incitations fiscales à l’exploration constituent autant de leviers examinés pour enrayer la baisse tendancielle. Reste que les délais entre découverte et mise en production, souvent supérieurs à cinq ans, imposent une lecture de moyen terme aux décideurs publics.

Concrètement, l’équation gabonaise se résume à un arbitrage entre trois horizons : soutenir le rebond des hydrocarbures pour préserver les équilibres budgétaires immédiats, consolider la filière manganèse pour asseoir une rente minière stable, et préparer l’après-pétrole par la transformation locale et la diversification. La conjoncture du premier trimestre 2026 rappelle que cet exercice d’équilibriste laisse peu de marge à l’improvisation. Selon Gabon Review.

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