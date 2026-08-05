Aramco : bénéfice net en hausse de 44 % malgré la crise d’Ormuz

Saudi Aramco a publié des résultats trimestriels en nette progression, avec un bénéfice net en hausse de 44 %, malgré les turbulences provoquées par les tensions autour du détroit d’Ormuz. Le géant pétrolier saoudien, cœur battant de la stratégie énergétique du royaume, confirme sa capacité à traverser les chocs géopolitiques sans dévier de sa trajectoire financière. Cette performance intervient alors que la région du Golfe traverse l’une de ses séquences les plus instables depuis une décennie.

Aramco déjoue les turbulences du détroit d’Ormuz

La compagnie nationale saoudienne a longtemps été considérée comme le baromètre de la santé du marché pétrolier mondial. Sa dernière publication financière conforte ce statut. Le bond de 44 % du bénéfice net traduit la robustesse d’un modèle industriel adossé à des coûts d’extraction parmi les plus bas de la planète et à des volumes stratégiquement calibrés par le ministère saoudien de l’Énergie.

La crise d’Ormuz, ce passage maritime par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, constituait pourtant un facteur de risque majeur. Les manœuvres militaires, les incidents impliquant des navires marchands et la rhétorique guerrière échangée entre Téhéran et plusieurs capitales occidentales avaient fait craindre une paralysie partielle des flux. Riyad, principal exportateur du Golfe, a néanmoins maintenu ses expéditions grâce à un pilotage fin de sa logistique et à l’activation d’itinéraires alternatifs vers la mer Rouge.

Une manne budgétaire vitale pour Vision 2030

Au-delà de la performance industrielle, ces résultats ont une portée politique immédiate. Aramco irrigue le budget de l’État saoudien et finance, par ses dividendes, une part significative des mégaprojets inscrits dans le plan Vision 2030 porté par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Neom, la ligne futuriste taillée dans le désert du Tabouk, les infrastructures touristiques de la mer Rouge ou encore la diversification vers les industries pétrochimiques dépendent largement de la trésorerie générée par le groupe.

Une progression aussi marquée du bénéfice net desserre l’étau budgétaire qui pesait sur Riyad depuis la correction des cours en 2023. Le royaume avait multiplié les émissions obligataires pour préserver son rythme d’investissement. La solidité retrouvée d’Aramco redonne des marges de manœuvre au ministère des Finances, à l’heure où le Fonds public d’investissement (PIF) accélère ses prises de participation à l’international.

Un signal envoyé aux marchés africains et méditerranéens

La performance du groupe saoudien ne se lit pas uniquement à travers le prisme du Golfe. Les économies africaines importatrices d’hydrocarbures, notamment au Sahel et en Afrique de l’Ouest, suivent avec attention la trajectoire d’Aramco, qui influence directement les prix à la pompe et les équilibres budgétaires de plusieurs États. Une compagnie saoudienne en position de force sur les marchés spot signifie souvent une pression accrue sur les factures énergétiques de Dakar, Abidjan ou Nouakchott.

À l’inverse, les producteurs africains, de l’Angola au Nigeria en passant par le Congo-Brazzaville, tirent mécaniquement bénéfice de la fermeté des cours entretenue par la discipline de l’OPEP+. La coordination entre Riyad et Moscou au sein de l’alliance élargie reste un pilier de cette architecture. Les résultats d’Aramco confortent l’idée que le cartel dispose encore de la profondeur financière nécessaire pour prolonger sa politique de quotas, malgré les critiques récurrentes de Washington.

Reste la question de la trajectoire longue. Les analystes énergétiques scrutent la capacité du groupe à financer simultanément ses dividendes, ses investissements amont et sa transition vers l’hydrogène bleu et les énergies bas carbone. Aramco a annoncé plusieurs partenariats dans le gaz naturel liquéfié aux États-Unis et poursuit ses discussions industrielles en Asie, où la demande chinoise et indienne demeure le principal débouché structurel. Les tensions autour d’Ormuz, si elles venaient à s’aggraver, pourraient toutefois remettre en cause cet équilibre en renchérissant durablement les primes d’assurance maritime et en fragmentant les routes commerciales.

La séquence actuelle illustre la double équation à laquelle est confrontée l’Arabie saoudite : préserver la rente pétrolière tout en accélérant sa mue économique. Les prochains trimestres diront si la performance affichée relève d’un rebond conjoncturel ou d’une trajectoire durablement consolidée. Selon El Watan.

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