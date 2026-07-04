Le Gabon publie son Rapport national sur le développement humain 2026

Le Gabon a officiellement lancé, vendredi 3 juillet à Libreville, son Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026), première édition depuis deux décennies. Placé sous le thème « Jeunesse, employabilité, entrepreneuriat et développement humain », le document a été élaboré par le ministère de la Planification et de la Prospective, avec le concours du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Il dresse un état des lieux structurel du pays au moment où les autorités de transition cherchent à formaliser une nouvelle trajectoire de croissance inclusive.

Le constat central du rapport tient en un contraste saisissant. Sur la période couverte, l’indice de développement humain (IDH) gabonais aurait progressé de 46 %, porté par les avancées enregistrées dans la scolarisation, l’espérance de vie et l’accès aux services sociaux de base. Dans le même temps, le revenu national brut par habitant aurait reculé de 31 %, révélant une déconnexion profonde entre les indicateurs sociaux agrégés et la réalité économique vécue par les ménages.

Un paradoxe qui interroge le modèle de développement gabonais

Cette divergence statistique n’est pas anodine pour un pays classé à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, longtemps considéré comme atypique en Afrique centrale en raison de sa faible densité démographique et de sa rente pétrolière. Le RNDH suggère que les dividendes de la croissance passée n’ont pas été redistribués à hauteur des attentes, et que la dépendance aux hydrocarbures a fragilisé la capacité de l’économie à générer des revenus soutenables pour une population en expansion. La question du partage de la valeur ajoutée redevient centrale.

La lecture croisée des deux courbes éclaire aussi la trajectoire d’un modèle rentier arrivé à maturité. Les progrès sociaux, notamment sanitaires et éducatifs, se sont accumulés au fil des décennies grâce à un investissement public soutenu. Mais la productivité, la diversification et la création de richesses privées peinent à suivre. Résultat : le pouvoir d’achat réel s’effrite, alors même que les indicateurs de bien-être humain continuent de progresser sur le papier.

Jeunesse et employabilité au cœur des priorités

Le choix du thème n’a rien de fortuit. La jeunesse gabonaise, largement urbaine et scolarisée, subit de plein fouet un chômage structurel que les précédents plans d’émergence n’ont pas résorbé. Le rapport insiste sur la nécessité de repenser l’articulation entre système éducatif, marché du travail et tissu entrepreneurial, avec un accent particulier sur les métiers émergents, la formation technique et l’accompagnement des porteurs de projets. L’employabilité devient un enjeu de stabilité sociale autant qu’économique.

Le RNDH plaide en faveur d’un renforcement des mécanismes de financement dédiés aux petites et moyennes entreprises, ainsi que d’une meilleure coordination entre les dispositifs publics d’appui à l’entrepreneuriat. Il pointe également le déficit d’infrastructures numériques et de compétences techniques comme un frein à l’insertion des jeunes diplômés. Pour les autorités de la transition, ces conclusions offrent un socle documenté à leurs arbitrages budgétaires en cours.

Un outil de pilotage pour la transition

La reparution de ce rapport, absent depuis vingt ans du paysage institutionnel gabonais, marque une inflexion méthodologique. Le PNUD, qui appuie techniquement la démarche, y voit une occasion de réancrer les politiques publiques dans une lecture multidimensionnelle du développement, au-delà des seuls agrégats macroéconomiques. Pour Libreville, l’exercice fournit un référentiel commun aux ministères sectoriels, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux acteurs de la société civile.

Reste la question de la mise en œuvre. La production d’un diagnostic robuste ne vaut que par les décisions qu’elle inspire. À court terme, les autorités gabonaises devront traduire les recommandations du RNDH 2026 en réformes concrètes dans les domaines de la formation, du financement de l’économie et de la gouvernance des ressources naturelles. La crédibilité de la transition politique en dépend, à un moment où les attentes populaires sur l’emploi et le pouvoir d’achat restent particulièrement élevées. Selon Gabon Review.

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