Un avion iranien atterrit à Sanaa, brèche dans le blocus aérien

L’arrivée d’un avion iranien à l’aéroport international de Sanaa constitue un signal politique majeur pour les autorités d’Ansar Allah, qui contrôlent la capitale yéménite depuis 2014. Présentée comme une première étape vers la levée du blocus aérien, cette opération s’inscrit dans une séquence diplomatique tendue, où la question yéménite s’entremêle aux dossiers régionaux ouverts par la guerre à Gaza et les frappes en mer Rouge. L’appareil, en provenance de Téhéran, a été accueilli par les responsables houthis comme une démonstration concrète de solidarité de la République islamique.

Une brèche symbolique dans le blocus aérien de Sanaa

Depuis l’intervention de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite en mars 2015, l’espace aérien yéménite est étroitement surveillé et l’aéroport de la capitale n’a fonctionné qu’au compte-gouttes, essentiellement pour des vols humanitaires ou des évacuations médicales encadrées par les Nations unies. Les rares liaisons commerciales rétablies ces dernières années, notamment vers Amman, sont demeurées soumises à un régime d’autorisation strict. L’atterrissage d’un vol iranien, sans passer par les circuits d’approbation habituels de la coalition, rompt de facto avec cette architecture de contrôle. Pour les autorités de Sanaa, il s’agit d’affirmer une souveraineté aérienne recouvrée, à rebours d’un dispositif jugé illégitime.

La portée de l’événement dépasse la seule dimension logistique. En ouvrant leur piste à un appareil parti de Téhéran, les Houthis matérialisent une relation politique longtemps décrite par leurs adversaires comme un axe de soutien militaire et idéologique. Ils entendent également signaler à leurs interlocuteurs, notamment saoudiens et omanais engagés dans le processus de médiation, que l’équilibre des rapports de force s’est déplacé depuis l’automne 2023 et la campagne menée en mer Rouge contre les navires liés à Israël.

Téhéran, Sanaa et la recomposition d’un axe régional

Pour la République islamique, ce geste s’inscrit dans une séquence de projection politique assumée. Après les frappes israéliennes et américaines qui ont visé, depuis un an et demi, plusieurs positions attribuées à l’axe de la résistance, Téhéran cherche à consolider ses points d’appui régionaux et à démontrer que le corridor Iran-Yémen demeure opérationnel. La liaison aérienne, même ponctuelle, revêt une valeur politique équivalente à celle d’un rétablissement diplomatique. Elle intervient alors que les canaux entre Riyad et Téhéran, réactivés en mars 2023 grâce à la médiation chinoise, n’ont pas produit la désescalade attendue au Yémen.

Reste que la marge de manœuvre iranienne demeure contrainte. Les autorités saoudiennes, qui ont massivement investi dans la stabilisation économique du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, considèrent tout mouvement unilatéral sur le dossier de Sanaa comme un test. Les Émirats arabes unis, actifs dans le sud du pays via le Conseil de transition du Sud, observent également l’évolution du dossier avec attention. Concrètement, la question de savoir si d’autres vols suivront, et selon quel calendrier, sera déterminante pour évaluer la solidité de cette percée.

Une pression sur les médiations en cours

Sur le plan diplomatique, l’initiative complique la feuille de route portée par l’envoyé spécial des Nations unies, Hans Grundberg, qui cherche depuis 2022 à consolider une trêve élargie assortie de mesures de confiance. La réouverture pleine et entière de l’aéroport de Sanaa figurait parmi les revendications historiques d’Ansar Allah et servait de levier de négociation. En prenant les devants, le mouvement affaiblit ce levier tout en imposant un fait accompli à ses interlocuteurs. Les États-Unis, qui ont réinscrit les Houthis sur leur liste des organisations terroristes étrangères en 2024, disposent de peu d’outils immédiats pour répondre, hors relance des frappes.

Sur le terrain économique, l’ouverture d’une liaison régulière avec Téhéran offrirait à Sanaa une bouffée d’oxygène, dans un contexte où la monnaie yéménite continue de se déprécier et où les circuits d’importation restent grippés. Elle poserait toutefois la question du contrôle des cargaisons et des passagers, point de crispation constant avec la coalition. La suite du dossier dépendra largement de la réaction des capitales du Golfe et de la lecture qu’en fera Washington. Selon Al Akhbar, cette première rotation illustre la volonté affichée par Sanaa d’inscrire durablement la levée du blocus aérien dans l’agenda régional.

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