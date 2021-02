Gabon : 17 milliards de FCFA de l’Union européenne pour promouvoir la filière pêche

Un protocole d’accord d’une valeur de 17 milliards de FCFA a été signé à Libreville entre le ministre gabonais de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et l’ambassadrice de l’UE au Gabon sur le développement et la transformation de la pêche.

Cet accord qui a été négocié plusieurs mois entre le Gabon et l’Union européenne (UE) prendra en compte la protection de l’environnement marin au Gabon.

« La logique du pilier Gabon Bleu c’est de faire en sorte que soit valorisé le potentiel halieutique de notre pays. C’est-à-dire préserver notre écosystème marin, faire en sorte que nous nous inscrivions dans une pêche durable et faire en sorte que les retombés de la pêche soient plus sensibles et plus visibles ici au Gabon, pour l’industrie gabonaise, pour les emplois gabonais, pour la création de richesse au Gabon », a déclaré Biendi Magnaga Moussavou.

L’ambassadrice de l’UE au Gabon, Rosario Bento Pais a indiqué pour sa part que cet accord est différent des autres accords de pêche parce qu’il a une particularité de gouvernance des océans, de protection de l’environnement et des espèces qui va un peu au-delà de ce qui a été fait jusqu’à maintenant.

Selon les termes de l’accord, pendant une période de 6 ans, l’on autorise les navires de l’UE venant d’Espagne et de France à pêcher dans les eaux gabonaises. Contrairement à ce qui se faisait avant, le Gabon veut que tous les bateaux qui viennent pêcher sur les eaux gabonaises acceptent de débarquer à Libreville et investissent dans la filière afin de générer un développement industriel.

De nombreux analystes estiment que ce partenariat marque le début d’un long processus permettant de préserver et de mieux gérer les ressources halieutiques dont dispose le Gabon. Il permettra de développer la transformation locale des produits tels que le thon et renforcer les activités de pêche.

Grace à ce protocole, le Gabon va devoir se lancer dans la promotion de l’industrialisation de la filière pêche car l’objectif du partenariat est entre autre de soutenir les efforts déployés par le pays pour développer le secteur de la pêche.



