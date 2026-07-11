African Rainbow Capital gagne une bataille judiciaire minière en Tanzanie

African Rainbow Capital (ARC), la holding d’investissement contrôlée par l’homme d’affaires sud-africain Patrice Motsepe, a obtenu gain de cause dans un litige minier qui l’opposait à un contrepartie commerciale en Tanzanie. Cette victoire judiciaire, obtenue devant les juridictions tanzaniennes, sécurise les intérêts du groupe sud-africain dans un pays devenu incontournable pour les majors du secteur extractif est-africain. Elle intervient dans un environnement où Dar es Salaam multiplie depuis plusieurs années les initiatives pour renforcer la souveraineté nationale sur ses ressources.

Fondé en 2015, ARC s’est imposé comme l’un des principaux véhicules d’investissement noirs d’Afrique australe, avec un portefeuille diversifié dans les services financiers, les télécoms, l’énergie et les ressources naturelles. La branche minière du groupe, adossée à l’expertise historique de la famille Motsepe via African Rainbow Minerals, cherche depuis plusieurs années à étendre son empreinte au-delà des frontières sud-africaines. La Tanzanie, riche en or, en nickel et en graphite, figure parmi les destinations prioritaires de cette stratégie d’expansion continentale.

Une décision qui sécurise un actif stratégique en Afrique de l’Est

Le contentieux, dont les détails précis n’ont pas été rendus publics dans leur intégralité, portait sur les droits attachés à un actif minier détenu ou convoité par la structure sud-africaine. La décision favorable au groupe de Patrice Motsepe met un terme, du moins provisoirement, à une procédure qui menaçait la valorisation et le pilotage opérationnel du projet concerné. Pour ARC, il s’agit d’un signal important adressé à ses actionnaires et aux marchés, dans un contexte où la holding cotée à Johannesburg surveille de près la performance de ses participations internationales.

La Tanzanie constitue un terrain d’investissement à la fois prometteur et exigeant. Depuis les réformes engagées sous la présidence de John Magufuli, prolongées et ajustées par Samia Suluhu Hassan, le cadre légal impose des conditions strictes aux opérateurs étrangers, notamment en matière de participation locale et de rapatriement de la valeur ajoutée. Les compagnies minières internationales, à l’image de Barrick Gold, ont dû renégocier leurs accords pour se conformer à cette nouvelle donne. La victoire d’ARC démontre qu’il reste possible pour un investisseur africain de faire valoir ses droits devant les tribunaux locaux, à condition d’y consacrer des moyens juridiques conséquents.

Motsepe, une trajectoire panafricaine assumée

Premier milliardaire noir d’Afrique du Sud, Patrice Motsepe a bâti son groupe sur les mines de platine et de charbon avant de se diversifier. Beau-frère du président Cyril Ramaphosa, il incarne une génération d’entrepreneurs sud-africains qui revendique un rôle continental et non plus seulement domestique. Sa nomination à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) en 2021 a renforcé cette visibilité panafricaine. Sur le plan économique, la stratégie du groupe consiste à répliquer hors d’Afrique du Sud le modèle éprouvé sur son marché domestique, avec des prises de participation ciblées et un accompagnement long terme.

Reste que l’expansion en Afrique de l’Est ne va pas sans frictions. Les juridictions locales, les régulateurs sectoriels et les partenaires nationaux constituent autant de variables que les investisseurs sud-africains doivent apprendre à manier. Concrètement, la décision obtenue en Tanzanie pourrait servir de précédent pour d’autres groupes du continent confrontés à des différends similaires. Elle rappelle également que le contentieux minier, souvent long et coûteux, fait désormais partie intégrante du métier d’investisseur extractif en Afrique.

Une jurisprudence utile pour les investisseurs africains

Au-delà du cas particulier, cette issue judiciaire nourrit un débat plus large sur la sécurité juridique des investissements intra-africains. Les initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) reposent sur la conviction que le capital africain doit pouvoir circuler et prospérer d’un pays à l’autre sans obstacle rédhibitoire. Les épisodes contentieux, lorsqu’ils se résolvent devant des tribunaux nationaux impartiaux, contribuent paradoxalement à consolider cette confiance. Pour ARC, la prochaine étape consistera à transformer cette victoire procédurale en performance opérationnelle mesurable sur le site concerné.

Selon Financial Afrik, la portée exacte de la décision et ses implications financières continueront d’être précisées dans les prochaines semaines par les représentants du groupe.

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