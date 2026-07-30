Bénin : le Sénat s’installe et parachève le bicamérisme

Le Sénat béninois tient sa séance inaugurale ce jeudi à Porto-Novo, marquant l’entrée officielle du pays dans un régime parlementaire bicaméral. Cette nouvelle chambre du Parlement, dont la création avait été actée par la révision constitutionnelle, s’ajoute à l’Assemblée nationale et redessine en profondeur le fonctionnement institutionnel du Bénin. Sa mise en place concrétise l’un des chantiers politiques les plus discutés du second mandat du président Patrice Talon.

L’installation intervient dans un climat politique encore marqué par les tensions consécutives aux dernières échéances électorales et à la restructuration du paysage partisan. Pour l’exécutif, le bicamérisme doit apporter une seconde lecture aux textes législatifs, tempérer les décisions de l’Assemblée nationale et enrichir le débat public. Pour ses détracteurs, l’ajout d’une chambre haute pose la question du coût budgétaire et du calibrage démocratique dans un pays de moins de treize millions d’habitants.

Une architecture institutionnelle repensée

Jusqu’ici, le Bénin fonctionnait sur un modèle monocaméral hérité de la Conférence nationale de 1990, considéré comme l’un des socles du renouveau démocratique ouest-africain. Le passage au bicamérisme rompt avec cette tradition et rapproche Cotonou du modèle observé dans plusieurs pays voisins, où une seconde chambre représente les collectivités territoriales, les notabilités ou les corps intermédiaires. Le nouveau Sénat aura pour mission d’examiner en seconde lecture les projets et propositions de loi, dans une logique de stabilisation normative.

La révision constitutionnelle portée par la majorité présidentielle prévoit une composition mêlant élus indirects et personnalités désignées, selon des modalités qui devront désormais être testées à l’usage. Le mode de désignation, la durée du mandat et l’articulation avec l’Assemblée nationale figurent parmi les points les plus scrutés par les observateurs de la vie politique béninoise. À cela s’ajoute la question des attributions précises de la nouvelle chambre en matière budgétaire, constitutionnelle et de contrôle de l’action gouvernementale.

Un test politique pour l’exécutif Talon

Le lancement du Sénat constitue également un test pour l’héritage institutionnel de Patrice Talon, dont le second mandat s’achève en 2026. Le chef de l’État a fait de la réforme des institutions un axe structurant de son action, en parallèle des grands chantiers économiques portés par le Programme d’action du gouvernement. La nouvelle chambre offrira à l’exécutif un espace supplémentaire pour ancrer des équilibres politiques, mais elle pourrait aussi devenir un lieu d’expression pour les sensibilités qui peinent à se faire entendre à l’Assemblée nationale.

Les partis d’opposition, longtemps marginalisés par le durcissement des règles de participation électorale, observent avec prudence la mise en route de cette seconde chambre. Le retour progressif de formations comme Les Démocrates au sein de l’hémicycle national avait déjà rebattu les cartes du débat parlementaire en 2023. L’entrée en scène du Sénat pourrait accentuer cette recomposition, en fonction du profil des sénateurs désignés et de la marge de manœuvre dont ils disposeront face à la majorité présidentielle.

Enjeux économiques et diplomatiques

Sur le plan budgétaire, l’installation d’une seconde chambre implique des dépenses de fonctionnement supplémentaires, un point que le gouvernement devra justifier auprès des bailleurs et de l’opinion. Le Bénin, qui affiche une trajectoire de croissance parmi les plus solides d’Afrique de l’Ouest, souhaite préserver sa signature financière et son attractivité auprès des investisseurs. La cohérence entre la réforme institutionnelle et la discipline budgétaire sera regardée de près par les partenaires internationaux, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Sur le plan diplomatique, la consolidation démocratique du Bénin reste un argument de poids dans un environnement régional secoué par les ruptures politiques au Sahel. Cotonou entend maintenir son positionnement de partenaire fiable pour l’Union européenne, la France et les États-Unis, tout en développant ses coopérations avec les pays du Golfe et l’Asie. La lisibilité du nouveau dispositif parlementaire pèsera dans la perception de la stabilité institutionnelle du pays.

Reste à observer, dans les prochains mois, comment la seconde chambre béninoise s’insérera dans le calendrier législatif, notamment à l’approche de la présidentielle de 2026. Selon PressAfrik, le Sénat entame ses travaux ce jeudi 30 juillet.

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