Sénégal : circulaire du Premier ministre sur les entités sous tutelle

La primature sénégalaise a rendu publique une circulaire consacrée au suivi des entités sous tutelle de l’État. Signée par le Premier ministre Ousmane Sonko, l’instruction s’adresse à l’ensemble des membres du gouvernement et vise à discipliner la relation entre les départements ministériels et les organismes rattachés : agences d’exécution, sociétés nationales, établissements publics et structures assimilées. Le texte s’inscrit dans la continuité des orientations budgétaires et de gouvernance défendues par l’exécutif issu de l’alternance de 2024.

Un rappel des obligations de tutelle au Sénégal

La circulaire réaffirme un principe souvent contourné dans la pratique administrative : chaque entité publique dépend d’un ministère de tutelle technique, chargé de superviser sa stratégie, ses performances et sa conformité aux politiques sectorielles. Elle rappelle également le rôle de la tutelle financière, exercée par le ministère chargé des Finances, qui garde la main sur les équilibres budgétaires et les autorisations d’engagement. Cette double tutelle, prévue par la loi d’orientation relative au secteur parapublic, avait perdu en lisibilité au fil des années, plusieurs agences opérant dans une relative autonomie.

Le document de la primature demande aux ministres de reprendre pleinement la main sur leurs entités rattachées. Sont explicitement visés la validation des plans stratégiques, l’examen des budgets prévisionnels, le suivi trimestriel de l’exécution et le contrôle des recrutements ainsi que de la masse salariale. Ousmane Sonko insiste sur la transmission régulière de rapports d’activité et de tableaux de bord permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés.

Rationalisation budgétaire et souveraineté administrative

La démarche s’inscrit dans un contexte budgétaire tendu. Depuis l’audit des finances publiques présenté fin 2024 par le gouvernement, Dakar cherche à contenir des dépenses jugées excessives dans le secteur parapublic. Les agences et sociétés à participation publique concentrent une part substantielle des transferts de l’État, sans que leur contribution aux politiques publiques ne soit toujours mesurable. La circulaire entend, en creux, préparer une revue systématique des structures existantes, dont certaines pourraient être fusionnées, réorganisées ou supprimées.

La primature invite par ailleurs les ministres à s’assurer que les conseils d’administration se réunissent effectivement selon les fréquences prévues par les statuts, et que leurs délibérations soient documentées. Ce point n’est pas anodin : plusieurs rapports de la Cour des comptes ont pointé, ces dernières années, l’irrégularité de la vie sociale de certains organismes publics et l’opacité de décisions engageant pourtant des montants importants. En rappelant ces obligations élémentaires, l’exécutif cherche à réduire les zones grises administratives.

Un signal politique adressé aux administrations

Au-delà de sa dimension technique, la circulaire porte une charge politique. Elle traduit la volonté du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko d’imprimer sa marque sur l’appareil d’État et de réaffirmer l’autorité du centre gouvernemental sur des entités parfois perçues comme des baronnies. Le Premier ministre exige que les nominations aux postes de direction s’accompagnent de lettres de mission précises, assorties d’indicateurs de résultat. Les manquements pourront donner lieu à des mesures correctrices, y compris la révocation des dirigeants concernés.

Reste que l’effectivité d’une telle instruction dépendra de la capacité des ministères à muscler leurs propres cellules de suivi, souvent sous-dimensionnées face au nombre d’entités à contrôler. Le secteur parapublic sénégalais compte plusieurs dizaines de structures, aux statuts hétérogènes, dont la cartographie exhaustive n’est pas toujours partagée entre administrations. La primature pourrait, dans un second temps, publier un référentiel commun et harmoniser les outils de reporting, condition sine qua non d’un pilotage véritablement resserré.

Concrètement, la circulaire installe une exigence de redevabilité renouvelée entre l’État central et ses démembrements. Son application sera scrutée par les partenaires financiers du Sénégal, attentifs aux réformes de gouvernance engagées par Dakar. Selon Seneweb, le texte a été diffusé à l’ensemble des ministères et engage immédiatement les entités concernées.

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