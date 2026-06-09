Kalemie face à la montée du lac Tanganyika : 22 000 sinistrés en RDC

Chef-lieu de la province du Tanganyika, Kalemie vit au rythme de la lente avancée des eaux. Depuis 2021, le niveau du lac n’a cessé de progresser, rongeant le littoral et engloutissant des quartiers entiers de cette cité de l’est de la RDC. Les chiffres officiels font état de plus de 22 000 sinistrés et de 11 000 maisons et infrastructures détruites en l’espace de deux ans. Derrière ces données, une réalité plus sourde : celle de familles installées depuis des générations sur les berges, contraintes de composer avec la disparition progressive de leur cadre de vie.

Une crue persistante qui redessine la géographie urbaine

La montée des eaux du lac Tanganyika, deuxième lac le plus profond de la planète, n’est pas un phénomène ponctuel. Elle s’inscrit dans un cycle qui combine pluies abondantes sur le bassin versant, déforestation des coteaux environnants et urbanisation anarchique du littoral. À Kalemie, les habitants évoquent un lac qui « avance » sans relâche, gagnant parfois plusieurs mètres en quelques semaines lors des épisodes pluvieux intenses. Des écoles, des centres de santé, des marchés et des édifices publics se retrouvent submergés, parfois définitivement abandonnés.

Les zones les plus exposées sont les quartiers populaires construits au plus près du rivage, là où le foncier est moins onéreux et où l’activité de pêche structure l’économie domestique. Pour ces ménages, déménager suppose d’abandonner non seulement un patrimoine bâti, mais aussi un outil de travail. Beaucoup choisissent de rester, malgré l’incertitude permanente, faute d’alternative crédible proposée par les pouvoirs publics.

Une réponse publique sous-dimensionnée

La réponse des autorités provinciales et nationales peine à suivre. Les opérations de relogement se heurtent au manque de terrains viabilisés en altitude, à la lenteur des procédures administratives et à la faiblesse des budgets alloués à la résilience climatique. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain documentent un appauvrissement accéléré des sinistrés, dont une partie vit désormais dans des abris précaires construits avec les matériaux récupérés sur les ruines de leurs anciennes habitations.

La situation de Kalemie n’est pas isolée. Sur l’ensemble du pourtour du lac, des localités burundaises, tanzaniennes et zambiennes signalent depuis plusieurs années des phénomènes comparables. Cette dimension transfrontalière appelle, selon plusieurs experts du bassin, une coordination régionale plus poussée entre les quatre États riverains, autour notamment de l’Autorité du lac Tanganyika. Or, les mécanismes existants restent peu opérationnels et faiblement dotés.

Climat, infrastructures et souveraineté territoriale

Au-delà du drame humanitaire immédiat, la crise de Kalemie révèle les angles morts de la politique d’aménagement du territoire en RDC. Le pays, doté du deuxième massif forestier tropical mondial, est paradoxalement très vulnérable aux dérèglements hydriques qui affectent ses provinces orientales. Les infrastructures portuaires de Kalemie, essentielles aux échanges avec la Tanzanie et la Zambie via le port de Kigoma et le corridor de Mpulungu, sont elles aussi menacées. Une dégradation prolongée de ces installations aurait des conséquences directes sur les flux commerciaux du sud-est du pays.

La protection du littoral suppose des investissements lourds : digues, ouvrages de drainage, reboisement des bassins versants, cartographie fine des zones inondables. Aucun de ces chantiers n’a, à ce jour, fait l’objet d’un programme structurant à l’échelle de la province. Les bailleurs internationaux, sollicités, conditionnent souvent leur appui à des réformes de gouvernance locale que Kinshasa peine à enclencher dans cette région marquée par l’insécurité et la pression des groupes armés sur les territoires voisins du Nord et du Sud-Kivu.

Reste la question du temps. Chaque saison des pluies grignote un peu plus la marge de manœuvre des autorités. À Kalemie, l’attente d’une réponse publique se mesure désormais en maisons perdues. Selon RFI Afrique, les habitants installés sur le littoral vivent dans la crainte permanente de voir le lac engloutir ce qu’il leur reste.

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