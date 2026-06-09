La RDC ouvre un centre de traitement Ebola à Rwampara en Ituri

La République démocratique du Congo a mis en service un nouveau centre de traitement d’Ebola à Rwampara, dans la périphérie de Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri. L’infrastructure, opérationnelle depuis le week-end des 6 et 7 juin, accueille les premiers patients de la dix-septième épidémie déclarée sur le sol congolais. Sa mise en route marque une étape clé pour les autorités sanitaires, qui cherchent à contenir une flambée concentrée dans une zone déjà fragilisée par l’instabilité sécuritaire et les déplacements de population.

Le projet est financé par le service de l’Union européenne chargé des opérations humanitaires (Echo) et confié à l’Alliance for International Medical Action (Alima), une organisation non gouvernementale médicale spécialisée dans les ripostes épidémiques en Afrique. Le partenariat s’inscrit dans une logique éprouvée depuis les flambées de fièvre hémorragique survenues entre 2018 et 2020 dans le Kivu, où la combinaison d’un bailleur européen et d’un opérateur ONG avait permis de déployer rapidement des structures d’isolement adaptées aux protocoles biosécuritaires.

Une implantation contrariée par la défiance des familles

L’installation de Rwampara n’a pourtant pas suivi un parcours linéaire. Le 21 mai, une partie des bâtiments a été incendiée par des proches d’un défunt qui entendaient récupérer le corps, en rupture avec les procédures d’inhumation sécurisée imposées par les équipes médicales. L’incident illustre la fragilité du contrat de confiance entre les soignants et les communautés locales, un point critique de toute riposte à Ebola. Les rites funéraires traditionnels, qui supposent un contact étroit avec la dépouille, demeurent l’un des principaux vecteurs de transmission du virus lorsqu’ils sont pratiqués hors cadre sanitaire.

La situation s’est partiellement apaisée depuis. Les équipes d’Alima ont pu reprendre le chantier et finaliser l’aménagement des espaces d’isolement, des zones de triage et des circuits de décontamination. L’arrivée des premiers malades dans la structure, début juin, valide la stratégie de proximité retenue par les autorités congolaises, qui privilégient des centres décentralisés plutôt qu’une concentration des patients dans la capitale provinciale.

L’Ituri, épicentre d’une riposte sous tension

L’Ituri concentre l’essentiel des cas recensés depuis la déclaration officielle de l’épidémie. Bunia, ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants, joue un rôle central dans la coordination des opérations. Plusieurs centres de santé dédiés y sortent progressivement de terre, dans une logique de maillage destiné à raccourcir les délais de prise en charge. La précocité du traitement reste, avec la vaccination en anneau et le suivi des contacts, l’un des leviers décisifs pour réduire la létalité du virus, historiquement comprise entre 25 et 90 % selon les souches et la qualité de la riposte.

La province cumule plusieurs difficultés structurelles. La présence de groupes armés dans certaines zones rurales complique l’accès des équipes médicales, tandis que les déplacements internes accroissent le risque de propagation au-delà des foyers identifiés. Les autorités congolaises, appuyées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et un réseau d’ONG internationales, doivent simultanément assurer la sécurité du personnel, la disponibilité des doses de vaccin et la mobilisation sociale auprès des populations exposées.

Un test pour la diplomatie sanitaire européenne

Le financement européen via Echo confirme la place qu’occupe Bruxelles dans l’architecture de réponse aux urgences sanitaires en Afrique centrale. Depuis la crise de 2014 en Afrique de l’Ouest, l’Union européenne a consolidé ses instruments d’intervention rapide, en s’appuyant sur des opérateurs médicaux capables de déployer en quelques semaines des unités fonctionnelles. Le cas de Rwampara montre toutefois que les moyens financiers ne suffisent pas : l’acceptation communautaire conditionne la viabilité opérationnelle des centres.

Pour Kinshasa, l’enjeu dépasse la seule gestion de crise. La capacité à juguler rapidement une dix-septième épidémie d’Ebola engage la crédibilité du système sanitaire national et la confiance des partenaires extérieurs, à un moment où la RDC cherche à attirer des investissements dans ses secteurs miniers et énergétiques. La stabilisation sanitaire de l’Ituri constitue ainsi un préalable politique autant que médical. Selon RFI Afrique.

Pour aller plus loin

Le rhinocéros noir réintroduit au Zimbabwe après trente ans · Madagascar : une mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à Antananarivo · Mozambique : l’évêque de Quelimane assassiné à son domicile

J’aime ça : J’aime chargement…