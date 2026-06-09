La Côte d’Ivoire prépare deux partenariats stratégiques en IA

La Côte d’Ivoire avance ses pions sur l’échiquier de l’intelligence artificielle. Les autorités ivoiriennes préparent deux accords de coopération destinés à doter le pays d’infrastructures, de compétences et de cadres d’expérimentation adaptés à cette technologie. L’initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique portée par le gouvernement, qui cherche à articuler souveraineté technologique et attractivité pour les investisseurs étrangers.

Ces partenariats interviennent dans un contexte où plusieurs capitales africaines, de Kigali à Rabat, multiplient les annonces autour de l’IA. Abidjan veut éviter le décrochage et capitaliser sur ses atouts : un secteur bancaire dense, une administration en cours de digitalisation et une jeunesse formée aux métiers du numérique. La démarche vise à transformer ces avantages comparatifs en un véritable levier productif.

Un cadre stratégique adossé à des alliances ciblées

Les deux accords en préparation doivent permettre à la Côte d’Ivoire de franchir un cap qualitatif. Il s’agit d’ancrer le pays dans les chaînes de valeur internationales de l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse du traitement des données, de la formation des modèles ou du déploiement d’applications sectorielles. Les autorités ivoiriennes privilégient une approche pragmatique, fondée sur des cas d’usage concrets dans l’agriculture, la santé, l’éducation et les services financiers.

Le choix de partenariats stratégiques traduit une lecture lucide du rapport de force technologique mondial. Abidjan ne dispose pas, à ce stade, des capacités de calcul et des viviers de chercheurs nécessaires pour développer seul des modèles de fondation. La coopération avec des acteurs établis permet d’accéder à des ressources rares tout en préservant une marge d’autonomie sur les politiques publiques et la régulation des données sensibles.

Cette logique rejoint celle adoptée par d’autres pays du continent, qui négocient pied à pied l’implantation de centres de données et de laboratoires de recherche. La question de la localisation des serveurs et du traitement des données personnelles demeure centrale, à l’heure où la souveraineté numérique s’impose comme un enjeu diplomatique de premier plan.

La souveraineté numérique comme horizon

Au-delà des aspects techniques, les accords envisagés posent la question du modèle de gouvernance de l’IA en Côte d’Ivoire. Le gouvernement souhaite éviter la dépendance à un fournisseur unique et privilégie une diversification des partenaires. Cette approche multilatérale doit permettre de négocier de meilleures conditions, notamment en matière de transfert de compétences et de formation des cadres locaux.

La formation constitue d’ailleurs un axe central du dispositif. Sans ingénieurs en science des données, sans spécialistes du machine learning et sans juristes capables d’encadrer les usages, aucune politique d’IA ne peut s’inscrire dans la durée. Les universités ivoiriennes, comme les écoles d’ingénieurs, sont appelées à jouer un rôle structurant dans la montée en puissance des compétences nationales.

Le volet réglementaire ne sera pas en reste. La protection des données à caractère personnel, la transparence des algorithmes utilisés par les administrations et la lutte contre les biais discriminatoires figurent parmi les chantiers que les autorités devront ouvrir parallèlement à la signature des accords. L’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) sera vraisemblablement mobilisée sur ces sujets.

Un positionnement régional à consolider

L’ambition affichée par Abidjan dépasse le cadre national. En se positionnant comme un hub ouest-africain de l’intelligence artificielle, la Côte d’Ivoire espère attirer les sièges régionaux d’entreprises technologiques et capter une partie des investissements destinés à la zone UEMOA. La capitale économique ivoirienne dispose à cet égard d’infrastructures aéroportuaires, hôtelières et financières qui en font une candidate crédible.

Reste que la concurrence régionale s’intensifie. Dakar, Lagos et Accra développent leurs propres stratégies et n’entendent pas céder le terrain. Le succès des partenariats ivoiriens dépendra donc de leur capacité à produire rapidement des résultats tangibles, qu’il s’agisse de créations d’emplois qualifiés, de start-up incubées ou de services publics améliorés grâce à l’IA. La rapidité d’exécution sera déterminante.

Selon Financial Afrik, les détails opérationnels de ces deux partenariats stratégiques devraient être précisés dans les prochaines semaines.

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