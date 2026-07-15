Macky Sall à Dakar le 17 juillet pour rencontrer Diomaye Faye

Le retour, même bref, de Macky Sall à Dakar marquera une séquence politique inédite depuis la passation du pouvoir intervenue en avril 2024. L’ancien chef de l’État sénégalais a lui-même annoncé, mardi 14 juillet 2026 sur ses réseaux sociaux, qu’il rejoindra la capitale ce vendredi 17 juillet pour rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye. Le déplacement est présenté comme court, mais son contenu politique dépasse largement le protocole d’une simple visite de courtoisie.

Au cœur de l’échange annoncé figure la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). L’ancien président, en exil discret depuis la fin de son mandat, entend obtenir un appui institutionnel de Dakar pour porter sa démarche sur la scène multilatérale. Un tel soutien conditionne, dans les faits, toute chance sérieuse d’aboutir dans la course au Palais de verre.

Une candidature onusienne qui dépend du feu vert de Dakar

Le poste de secrétaire général des Nations unies obéit à des règles diplomatiques précises. Un candidat ne peut espérer avancer sans l’onction de son État d’origine, condition première avant même les négociations au Conseil de sécurité. Pour Macky Sall, obtenir un signal favorable de Bassirou Diomaye Faye constitue donc l’étape inaugurale d’une trajectoire qui, si elle se concrétise, s’étalera sur plusieurs mois de tractations à New York.

Le calendrier joue également un rôle. Le mandat d’António Guterres, actuel secrétaire général, s’achève fin 2026. La rotation géographique, principe informel qui préside aux désignations, pourrait cette fois favoriser un candidat africain, le continent n’ayant plus occupé la fonction depuis Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan. Le Sénégal dispose ainsi d’une fenêtre historique, à condition que ses autorités actuelles acceptent de porter la candidature d’un prédécesseur politiquement opposé.

Une rencontre chargée de sous-entendus politiques

La relation entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye reste marquée par le contexte de l’alternance. L’actuel chef de l’État, arrivé au pouvoir après une campagne menée en partie depuis la prison, incarne une rupture assumée avec l’héritage de son prédécesseur. Plusieurs audits de gestion et procédures judiciaires visant d’anciens dignitaires du régime Sall ont depuis nourri un climat de tension durable entre les deux camps.

Dans ce contexte, l’entretien du 17 juillet dépasse la seule question onusienne. Il posera, en filigrane, la question du statut de l’ancien président dans la vie politique nationale, celle des garanties éventuelles autour de son entourage, et celle du positionnement diplomatique du Sénégal à quelques mois d’échéances multilatérales décisives. La brièveté annoncée du séjour laisse penser que les deux hommes cherchent avant tout à cadrer un dossier précis, sans engager de dialogue politique plus large.

Un test pour la diplomatie sénégalaise

Pour Bassirou Diomaye Faye, la démarche impose un arbitrage délicat. Soutenir la candidature Sall reviendrait à conférer à son prédécesseur une envergure diplomatique renforcée, tout en offrant au Sénégal une carte majeure sur la scène internationale. À l’inverse, un refus ou une temporisation compromettrait durablement la démarche de l’ancien président et exposerait Dakar à des critiques, tant de la part de ses partenaires africains que de segments de l’opinion sénégalaise attachés au rayonnement du pays.

Le Sénégal joue également une part de sa crédibilité auprès de l’Union africaine, dont le soutien collectif à un candidat unique demeure décisif pour peser au Conseil de sécurité. Aucune position officielle de la présidence sénégalaise n’a filtré à ce stade sur la démarche de Macky Sall, l’exécutif privilégiant visiblement une communication mesurée avant l’entrevue.

Reste que ce rendez-vous du 17 juillet constituera, quel qu’en soit le contenu final, la première interaction publique entre les deux hommes depuis la transition d’avril 2024. Il ouvrira peut-être une séquence de normalisation politique dont le pays a besoin, à l’heure où les réformes économiques et institutionnelles portées par le tandem Faye-Sonko exigent un climat apaisé. Selon Financial Afrik, la visite s’annonce courte mais dense en implications diplomatiques.

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