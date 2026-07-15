Boucle de la Lékié : livraison reportée à novembre 2026

Le chantier de la Boucle de la Lékié, dans la région du Centre au Cameroun, accuse un nouveau glissement de calendrier. Sa livraison, initialement fixée à décembre 2024 puis repoussée à décembre 2025, est désormais annoncée pour novembre 2026. Au 13 juillet 2026, le taux d’exécution physique de ce projet routier de 81,5 km s’établissait à 57,03 %, selon les chiffres communiqués par le ministère des Travaux publics (Mintp). L’entreprise adjudicataire, la société égyptienne Arab Contractors, se retrouve ouvertement mise en cause par le maître d’ouvrage camerounais.

Arab Contractors sous pression du ministère des Travaux publics

Le Mintp reconnaît que les retards de règlement des décomptes ont pesé sur la marche du chantier. À la mi-juillet 2026, le montant des factures validées mais non encore honorées atteignait 519,452 millions de FCFA. Ce solde subsiste malgré des versements substantiels effectués sur les premiers mois de l’année : 4,204 milliards de FCFA ont été payés à Arab Contractors entre le 30 janvier et le 24 avril 2026, selon le décompte du ministère.

L’administration estime toutefois que la trésorerie n’explique pas l’essentiel du retard. Dans une formule sans ambiguïté, le Mintp évoque « la mauvaise organisation de l’entreprise, la faible mobilisation de ses équipes et des engins ». La responsabilité opérationnelle est ainsi renvoyée à Arab Contractors, filiale d’un groupe de BTP figurant parmi les majors du secteur en Afrique du Nord et présent sur plusieurs chantiers d’infrastructures en Afrique subsaharienne.

Pour tenter de tenir la nouvelle échéance, le maître d’ouvrage a prescrit une série de mesures correctives. L’entreprise doit renforcer ses moyens humains et matériels, boucler la première section, y compris les dalots et la couche de roulement, et lancer sans délai la construction du pont sur la rivière Ngobo. Elle est également invitée à densifier sa présence sur la troisième section et à assurer la praticabilité des tronçons encore en terre.

Un état d’avancement inégal sur les 81,5 km

Les données techniques transmises par le Mintp éclairent la nature du retard. La couche de base, sur laquelle repose ensuite la couche de roulement définitive, a été posée sur 43,4 km, soit 53,3 % du linéaire total prévu. La couche de roulement, elle, couvre 30,72 km sur la section allant de l’échangeur de Zamengoué à Evodoula, en passant par Ekékam. Sur les 115 dalots destinés à évacuer les eaux sous la chaussée, 62 ont été achevés, soit 53,9 %. L’assainissement latéral accuse davantage de retard : les caniveaux et fossés couvrent 18,3 km sur un objectif de 48,8 km, soit un taux d’exécution de 37,5 %.

Le point noir demeure le pont sur la rivière Ngobo, dont les travaux n’avaient pas encore démarré à la mi-juillet 2026. L’ouvrage figure désormais en tête des priorités imposées à l’entreprise. Ces chiffres soulignent également que les 43,4 km revêtus ne correspondent pas à des kilomètres pleinement finis : revêtement, ouvrages d’art et drainage restent à parachever sur une part significative du tracé.

Un axe stratégique pour la desserte agricole du Centre

Lancés en décembre 2022, les travaux portent sur un linéaire découpé en trois sections. La première relie l’échangeur de Nkolbisson à celui de Zamengoué sur 9,05 km. La deuxième, la plus longue, court sur 43,95 km entre Zamengoué, Ekékam et Evodoula. La troisième section, complémentaire, représente 28,5 km, portant l’ensemble à 81,5 km.

La finalité du projet dépasse la seule mobilité intercommunale. La Boucle de la Lékié doit désenclaver plusieurs localités du département, fluidifier l’évacuation des productions agricoles vers Yaoundé et améliorer la circulation sur des portions aujourd’hui non revêtues. Le département figure parmi les principaux bassins vivriers alimentant la capitale camerounaise, et les difficultés logistiques y renchérissent régulièrement le coût des denrées.

Reste que le temps presse. Avec un taux d’exécution de 57,03 % en juillet 2026, Arab Contractors dispose de moins de quatre mois pour livrer un chantier dont plusieurs ouvrages majeurs, à commencer par le pont de Ngobo, restent à construire. Le tempo d’ici l’automne dépendra à la fois de l’apurement des décomptes impayés par le Trésor camerounais et de la capacité de l’entreprise à mobiliser rapidement engins, équipes et cadres. Antérieurement, un dépassement budgétaire de 10 à 11 milliards de FCFA avait déjà été évoqué pour boucler le programme. Selon Investir au Cameroun, la crédibilité de la nouvelle échéance se jouera dans les prochaines semaines.

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