L’Angola abaisse son taux directeur à 15,75 % pour relancer le crédit

La Banque nationale d’Angola (BNA) a décidé d’abaisser son taux directeur à 15,75 %, confirmant l’inflexion accommodante amorcée par le comité de politique monétaire. Cette baisse, modérée dans son ampleur, s’inscrit dans une stratégie de recalibrage progressif après plusieurs trimestres de resserrement destinés à contenir la pression sur les prix. La décision a été prise à Luanda à l’issue de la dernière réunion du comité, dans un environnement où les indicateurs de désinflation commencent à se consolider.

Une inflexion monétaire calibrée sur la désinflation

Le geste de la banque centrale angolaise traduit une lecture prudente de la conjoncture. Les autorités monétaires cherchent à envoyer un signal aux agents économiques sans précipiter un cycle de baisses trop rapide, qui fragiliserait la trajectoire des prix. Depuis plusieurs mois, la BNA compose avec un double impératif : maintenir l’ancrage des anticipations inflationnistes et créer les conditions d’un redémarrage du crédit domestique. La baisse du taux directeur à 15,75 % consacre ce fragile équilibre.

Reste que l’inflation angolaise, bien qu’orientée à la baisse, demeure supérieure aux standards régionaux. Le rythme d’érosion du pouvoir d’achat continue de peser sur la consommation des ménages et sur le financement des petites et moyennes entreprises. Concrètement, le loyer de l’argent reste dissuasif pour une grande partie du tissu productif, dont l’accès au crédit bancaire s’est contracté depuis la vague de resserrement engagée pour défendre le kwanza.

Un pari sur la stabilité du kwanza

La devise nationale constitue le second front que surveille l’institut d’émission. Économie fortement dépendante des recettes pétrolières, l’Angola voit son taux de change étroitement corrélé aux cours du brut et aux flux de devises. Un assouplissement trop marqué exposerait le kwanza à de nouvelles pressions dépréciatives, avec un effet mécanique de renchérissement des importations. C’est pourquoi la BNA privilégie des ajustements de faible amplitude, qui préservent le différentiel de taux avec les grandes places internationales.

Par ailleurs, la trajectoire budgétaire de Luanda reste contrainte par le service de la dette extérieure, dont une partie est libellée en devises. Toute volatilité prononcée du change se répercute immédiatement sur les équilibres des finances publiques. Le pilotage monétaire s’articule donc étroitement avec la politique de gestion des réserves et avec les arbitrages du Trésor. Dans ce cadre, la décision du comité reflète autant une conviction sur les prix qu’une exigence de crédibilité à l’égard des créanciers.

Un signal attendu par le secteur bancaire

Pour les banques commerciales angolaises, la baisse à 15,75 % ouvre un espace d’ajustement des conditions de refinancement. Les établissements de la place, longtemps confrontés à un coût du risque élevé et à une demande de crédit atone, devraient pouvoir répercuter progressivement l’assouplissement sur leurs barèmes. L’impact réel dépendra toutefois de la profondeur de la liquidité en kwanzas et de l’appétit des banques pour financer autre chose que la dette souveraine.

Les investisseurs étrangers, quant à eux, scrutent la cohérence du dispositif. La rémunération attractive des titres publics angolais a soutenu ces derniers mois le compartiment obligataire local. Une détente trop brusque affaiblirait cet argument, alors que la diversification hors hydrocarbures peine à se traduire en flux d’investissements directs. Le gouverneur de la BNA marche donc sur une ligne de crête, cherchant à accompagner la reprise sans éroder l’attractivité financière du pays.

Dans les prochains mois, l’orientation dépendra étroitement de trois variables : la trajectoire des cours du pétrole, la tenue du kwanza sur le marché des changes et la vitesse de convergence de l’inflation vers la cible de moyen terme. Si ces paramètres restent favorables, un nouvel abaissement pourrait intervenir avant la fin de l’année. À l’inverse, un choc externe conduirait la BNA à interrompre le mouvement pour préserver ses marges de manœuvre. Selon Financial Afrik.

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